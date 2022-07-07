【新冠疫苗】專家委員會評估復必泰及科興疫苗　認為效益均大於風險可繼續使用

▲ 專家委員會評估復必泰及科興疫苗，認為效益均大於風險可續用。（資料圖片）

2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會今日（7日）就認可新冠疫苗的持續效益及風險評估舉行會議，並認為本港目前使用的兩款疫苗效益均大於風險，無需建議更改該兩款疫苗的使用。

顧問專家委員會今日在會議上評估兩款認可疫苗的持續效益及風險平衡，在檢視所有與復必泰疫苗和科興疫苗相關的最新臨床及安全數據後，顧問專家委員會認為現時並沒有發現新的重要安全信號，但仍需要持續監察。

顧問專家委員會指，進口的復必泰和科興疫苗的質素已通過認證和合適的質素控制測試，故仍然認為兩款疫苗的效益均大於風險，無需建議更改該兩款疫苗的使用；顧問專家委員會將向醫務衞生局局長提交有關意見。

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責任編輯：李榮忠