【世界首富】馬斯克去年11月與下屬誕雙胞胎　同年12月前女友誕B女共育9孩

世界首富Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk），身家達2,000億美元，馬斯克在2021年1月登上世界首富之位。馬斯克再添孩子，去年11月他與女下屬齊莉絲誕雙胞胎，而其前女友為歌手格萊姆斯（Claire Boucher），她在同年12月透過代理孕母生下B女，兩女人同期生Ｂ。

世界首富一腳踏兩船

據美媒《商業內幕》（Business Insider）爆料世界首富馬斯克（Elon Musk）的風流史，他同時一腳踏兩船，兩女人還幾乎同時期生下孩子。馬斯克與旗下企業高層齊莉絲（Shivon Zilis）於去年11月生下一對雙胞胎，距離與歌手格萊姆斯（Claire Boucher）透過代理孕母生下的小孩只是早了幾星期。

馬斯克與第一任妻子Justine Musk育5孩，其後與歌手格萊姆斯有2孩，再加上與齊莉絲的雙胞胎，總共有9個孩子。馬斯克多次倡導提高美國生育率，在社交平台上寫道如果人們沒有更多的孩子，文明將會崩潰，「我的意思是，我正在盡我的一份力，哈哈。」

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下屬與前女友同期誕Ｂ

根據《商業內幕》報導，新的法庭文件顯示，馬斯克於2021年與人工智能公司Neuralink的高層齊莉絲生了一對雙胞胎，提交的申請書是馬斯克和齊莉絲要求將雙胞胎嬰兒的名字改為使用父親的姓氏，並將母親的姓氏作為中間名的一部分，獲法官批准。

報道又指出齊莉絲於2021年11月分娩，相較馬斯克和格萊姆斯通過代孕生下的第二個孩子僅早幾周。直到今年3月，馬斯克才和格萊姆斯分手，亦即顯示馬斯克同時期和她們2人拍拖。

齊莉絲現年36歲，出生於加拿大，畢業於耶魯大學，她被認為是人工智能領域一顆新星，入選「福布斯」和「領英」榜單，她於2017年開始在馬斯克公司Neuralink擔任運營和特殊項目總監。馬斯克亦曾指如果收購了Twitter，將指定齊莉絲來經營，可見齊莉絲是馬斯克的愛將。

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責任編輯︰王明芳