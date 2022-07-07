【最低工資】立法會否決完善最低工資議案　勞福局：目前無計劃改變政策目標

▲ 孫玉菡稱，目前無計劃改變法定最低工資的政策目標。（梁偉榮攝）

立法會今日辯論「完善法定最低工資制度」無約束力議員議案，最終方案於多名議員棄權下遭否決。勞工及福利局局長孫玉菡表示，政府目前並無計劃改變法定最低工資的政策目標，或在最低工資以外另外設立法定的「生活工資」。

選舉委員會出席人數為24人，其中8票贊成、2票反對、14票棄權；功能界別及地方選區出席人數為36人，7票贊成、9票反對、19票棄權，議案未獲得在席兩部分議員過半數贊成。

多名商界議員表明反對，自由黨張宇人表示，不認為需要倚靠調整最低工資去調整加薪，工資水平應該以生產力掛鉤，提高生產力自然有人工加，「別有用心的政客不應再巧立明目，硬要把最低工資推高，隱藏會導致削弱香港競爭力的結果。」

提出議案的勞工界議員郭偉强表示，現時最低工資政策根本未可達至精準扶貧作用，做不到政策最初保障收入、紓減貧窮的原意。若政府希望透過最低工資政策能有效處理本港貧窮問題，就必須要完善最低工資的檢討機制，及早落實「一年一檢」。

孫玉菡又提及，只有14,300名僱員賺取每小時37.5元的法定最低工資，佔香港僱員總人數0.5%，其實綜合法定最低工資實施以來的經驗，每當法定最低工資水平有所上升，僱主為了保持職級之間的薪酬差距，往往會提升一些本來已賺取高於法定最低工資水平僱員的工資，因此受惠於法定最低工資水平的僱員人數，其實比賺取法定最低工資水平僱員的人數為多。

《最低工資條例》並無禁止特首要求委員會「一年一檢」，不過，按現行的機制，檢討過程中所需的研究、分析及諮詢等工作，只能夠在每兩年檢討一次的框架下完成，倘要要「一年一檢」，便需要大量壓縮研究、分析及諮詢過程，又或改為以譬如方程式的方式調整法定最低工資水平。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳