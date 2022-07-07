【食用安全】源記凍肉銀雪魚甲基汞含量超標　食安中心命停售受影響批次

▲ 源記凍肉銀雪魚甲基汞含量超標，食安中心令受影響批次停售及下架。（資料圖片）

食物安全中心今日（7 日）公布，一個預先包裝銀鱈魚樣本被檢出金屬雜質甲基汞的含量超出法例標準。中心正跟進事件。市民應停止食用受影響批次產品，業界如持有受影響批次產品，亦應立即停止使用或出售。

產品資料︰

產品名稱：銀雪魚

包裝商：源記凍肉公司

此日期或之前食用：2023年2月7日至7月7日

中心發言人說，中心透過恆常食物監測計劃，從北葵涌街市一商戶抽取上述樣本進行檢測，結果顯示，樣本含百萬分之一點二的甲基汞，超出法例標準的百萬分之零點五。

發言人表示，中心已知會涉事商戶上述違規情況，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關包裝商已按中心指示進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2487 0560，查詢上述產品的回收事宜。中心亦正追查有關產品的來源和分銷情況。

魚類中的汞主要為甲基汞。攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。因此，較容易受汞影響的人士，包括孕婦和計劃懷孕的婦女和幼童等，在選擇魚類時應首選體型較小的魚類，避免進食上述魚類，從而減低攝入過量金屬污染物。

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責任編輯：李榮忠