ARMANI米蘭傢俬展盡現東方情懷　本地專門店增設全新家品部

▲ 大師駕到，場館內的背境是帆船，喻意帆船締造的空間展現了地方傳統與遙遠文化之間的平衡，以及過去和現在之間的對話。這裏可以看到PASCAL扶手椅，它的靈感來自20世紀初的遠洋客輪上的座椅，傳統飾面搭配樹脂和甲基丙烯酸酯等現代材料。此外，還有用上胡桃木和有機玻璃製造的SPACE桌子。（圖片品牌提供）

剛過去的米蘭傢俬展（SALONE DEL MOBILE），除了有傢俬品牌參與外，亦是時裝品牌裏的家品系列直接向傢俬品牌挑戰的競技場。Giorgio Armani的ARMANI/ CASA系列在這方面一直獲得很高的評價，是次傢俬展除了推出嶄新設計外，香港中環總店亦不遑多讓開設全新專櫃，可說是雙囍臨門。

▲ 配合今年中國虎年，GA就來一個異國情調方案，當中的RENOIR梳化，可會令你想到它是一件來自GA的大衣呢？（圖片品牌提供）

熟悉Giorgio Armani時裝風格的人，都會懂得這位King of Fashion偶爾會找來東方元素一用，令其男女裝系列變得更多元化，而在其ARMANI/CASA系列裏，East Meets West更幾乎是每個季度必然出現的元素。

今次在米蘭傢俬展期間，Armani不作他選，將全新的傢俬系列搬到旗下的ARMANI/SILOS博物館內展示，當中不少作品都圍繞著中國和日本的傳統美學而來，可見這兩個國度對他的創作影響至深。

Armani說：「近年，我益發專注於個人風格語彙的重要部分，在埋首ARMANI/CASA設計時，亦一如時裝，我覺得有必要重申界定Armani風格的基本要素。這一次展覽是慶祝重回米蘭國際傢俬展，整個系列羅列我個人美學裏的最重要部分，突出了其中的聯系、啟發和參考。亦是我第一次利用ARMANI/SILOS博物館的空間，呈現出一個有感染力的ARMANI/CASA世界觀。」

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吹東風

整個系列被劃分為8個主題，傢俬的靈感來自20世紀30和40年代東方的氛圍和美學，當又中又以日本、中國和大自然元素貫穿。

每個場景都安裝了可移動的影像背境，例如一進入場館就立即看到「水」，意味著生命由水而衍生亦帶來安靜，於是在這個環境下可見到設計上融合了自然元素及20世紀30、40年代的優雅，當中又可見到粗面皮革覆蓋上STENDHAL書桌和ANTOINETTE梳粧台的隱藏式內部結構。

而另一間房間的背景則以波浪形線條出現，背後希望以一種抽象的方式來致敬東方傳統元素及其住宅建築，於是GA就用上他最拿手的紡織品來縫製出床單和不同圖案的cushion等。

至於另一布景出現經處理過的亞麻板以及其油上了紅漆線條組成的幾何圖案也令人聯想起這些東方元素。這裏擺放著漆面的CLUB酒櫃，其內部有著扇形圖案提花絲綢軟包，以及PURO咖啡桌和ONDA躺椅。

但說到最有中國風吹得最強勁的，還不得不說滿布老虎圖案的展區，既迎合今年是中國傳統的虎年，亦帶出大師將SAO PAULO面料應用在孤型的RENOIR梳化上。

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