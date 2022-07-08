【夫妻之道】朱楊珀瑜退休後助人為樂　結婚52年恩愛秘訣在3句說話

▲ 2002年從社會福利署副署長退下來，朱太一直努力服務社會。

「非以役人，乃役於人」這個英華女校的校訓，經過13年中小學的陶成，朱楊珀瑜一直銘記於心。因此，2002年從社會福利署副署長退下來，朱太一直努力服務社會。最為人熟悉是成為香港防癌會主席，也成立了亞洲家庭研究聯盟，積極推動香港及亞洲的家庭福利工作。

「助人為快樂之本，不只是對方開心，自己也開心，可以說是win win雙贏。」從小學每年都跟隨學校在感恩節去探訪有需要的人士，到退休後繼續服務他人，朱太的想法一直沒變。

▲ 朱楊珀瑜退休後一直活在當下，積極回饋社會。（圖片：被訪者提供）

【夫婦相處】與丈夫煲劇放聲同哭同笑 真正愛一個人才會卸下偽裝盔甲

夫婦共處逾半世紀

朱太退休後成為香港大學家庭研究院副總監及講師，十多年間又發展婚姻及家庭碩士課程，並且成立亞洲區家庭研究聯盟（CIFA）並擔任創會主席，可以說對婚姻及家庭問題很有心得。

而朱太WhatsApp profile的相片，是一張很溫馨、兩老很in地擺出心形的畫面。這相的緣起是2010年，朱太去韓國濟州探望好友教授及其學生，一班年輕人教朱太夫婦擺了這個常見的打卡pose。

其實朱太和丈夫也不是只有外在的甜蜜，實質結婚52年，恩愛如昔，原來秘訣是來自他們敬愛的狄恆神父所教導的3句說話：1. Sorry、2. Thank You、3. I love you。這些朱太形容「好使好用」的說話，可能大家都不會感到陌生，但幾十年同床共枕，要實行起來也不容易。

神父還教我們夫妻有任何不開心的事，睡前一定要將問題解決，不要帶到第二天去，這是一個很重要的信息。

朱太亦引用了朱生所打的比喻：

兩個人在一起就好像一對筷子，要夾到餸，一定要一切才可以，當中更會經歷甜、酸、苦、辣。我十分認同，若不是他給我動力，我也不能做咁多義工。

就好像今次訪問，原本朱生不用那麼早起床，但為了太太，主動早起駕車送她到訪問地點，真的非常sweet。

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人生座右銘成為養生口訣

不少人都有自己的人生座右銘，2005年朱太看報紙，看到一段關於胡同健康歌的教誨，一直和先生銘記於心：

一個中心：以健康為中心

兩個基本點：瀟灑一點、糊塗一點

三個忘記：忘記年齡、疾病、恩怨

四有：老伴、老窩、老底、老友

五字方針：淡、談、玩、安、扮

一把年紀，一定將健康經常掛在嘴邊，雖然也有血壓高的朱太，就覺得不要被這裏不舒服，那裏不舒服，自己嚇自己，適時忘記自己的年齡及疾病，才會活得更自在。

她很感恩，老伴、老窩、老底、老友這四有，她都擁有。因為有長俸，所以生活不用愁，因此她笑說會經常請人食飯，筆者那天訪問也受惠。「我82年和一班AO同事去了Oxford讀了一年，現在十多人仍然經常聯繫聚會，連他們的家人也成為朋友。」

▲ 朱太退休20年來，一直沒有停下來，親身力行「助人為快樂之本」的道理。（攝影：梁偉榮）

至於五字方針，朱太認為不單飲食要清淡，還要看淡世事，不要太執著。「退休後也不要不出街，不和人溝通，這樣好快就老，與社會脫節。」朱太就是個人辦，經常去旅行，但又清楚這個年紀自己的能力，甚麼可以勝任。她也會貪靚，在適當場合穿著適合的衣服。

養生之道除了上述的5個重點，一周數天晚飯後，朱太都會與朱生去散步。「我們有好多條路線，像泊車在IFC，然後搭一個站去Elements，在西九戲曲中心行完後，搭船過海。」朱太又會在時代廣場逐層行當運動，也會由中環海傍行去銅鑼灣，又或太子站行去尖沙咀，總之食跑飯就不會讓自己坐下來製造肚腩。

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社署工作個案影響對人生看法

60年代，當楊珀瑜從香港大學取得文學士學位後，便受聘於社會福利署作助理社會福利官，那時候初生之犢，接觸社會上不同的家庭個案，影響她怎樣看人生。「有一對姊妹被控偷竊，我進行家訪做背景報告，見到她們屋內有許多『戰利品』，原來父母都是偷竊高手，感受好大，因為小朋友的父母就是他們的榜樣，父母覺得將『戰利品』放在家裏無問題，就會影響小朋友的行為，因此親子教育很重要。」

另一在法庭上出現的突發事件，也令楊珀瑜感到震驚。「有一對夫婦要離婚，有個5歲的小朋友，經家訪後，我認為應該判給母親扶養。但當法官宣讀判詞後，小朋友的嫲嫲邊喊邊激動到撼頭埋牆並暈倒了，認為我們搶走她的寶貝孫。因為我當時還年輕，也質疑是否自己俾錯建議，但法官認同我的看法。」

不過，從這個案，她領悟到婚姻不是兩個人的事，而是兩個家庭的事，無論是結婚還是離婚，也會影響兩個家庭的成員。

第三個難忘個案，當年許多傳媒也有報道。話說輝仔出生時頭骨窄，不做手術一是死亡，一是嚴重弱智。當時母親放棄了扶養權，而法庭判了社署做監護人，並安排了一名護士陪輝仔到澳洲的阿德萊德兒童醫院做手術。

5年後，小朋友又需要做第二次手術，這時候當地醫生願意來港進行，並且訓練本地的醫生。「他母親有見及此，想取回小孩的扶養權，但法庭懷疑母親的誠意，於是輝仔最後在寄養家庭中長大。」從中朱太體會到，就算可能會死又或者弱智，也不能放棄，因為兒童也有生存的權利。

入防癌會延續社工助人意願

朱太退休後，另一個身份是香港防癌會主席，自2003年加入以來，一直致力為癌症病人謀求福利，以及宣揚防癌信息。「我當年讀社工碩士時，在聖母醫院實習，看見癌症病人的辛苦，家人的憂慮、傷心及不安，便想作為社工可以如何幫忙呢？因此我將對家庭、病人及照顧者的需要，融入我在防癌會的工作中。」

第五波疫情下，許多癌症病人或老人家都未能獲醫院及老人院接收，於是賽馬會癌症康復中心在今年1月至5月期間，便接收了101名病人，而且在安全情況下，讓家屬有機會探望病人。

「有位五、六十歲的男士，很感激我們能收留他96歲的母親，那時候大家都好像打仗般，我們特別體恤讓他們探望病人，但之前要做許多防疫的功夫，並且要分批去探，最後這位老人家兩周後就過身，而全家人都感到無憾，因為可以和母親say goodbye。」

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為癌症病人留下美好回憶

朱太表示，康復中心接收八成都是癌症病人，其餘還有中風及老人病的長者。現在醫學昌明，就算入了康復中心，也有機會可以出院。當然病人當中也有不少屬於癌症晚期，而中心有個心願計劃，努力幫助他們了結心願。

「有位三十多歲的男士，有要好的女朋友，但知道自己時日無多，所以無結婚。但一直以來最大的遺憾是拍拖多年，沒有機會和女朋友出國旅行。我們的同事很叻，找了飛行服務隊幫忙，讓他們坐上直升機，在香港上空環繞了幾周，讓他們在空中看看香港，就好像去旅行時一樣。」朱太認為就算瀕死的病人也有他們的尊嚴，及與家人關係的兼顧，防癌會一直幫他們留下美好的回憶。

記者：何小雲