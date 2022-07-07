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【重要講話】港府舉辦座談會傳達習近平講話精神　李家超主講

政治 20:33 2022/07/07

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首場座談會由特首李家超主講，逾百人出席。（政府新聞處圖片）

公務員事務局今日在政府總部舉辦「國家主席重要講話精神」座談會，由行政長官李家超主講，逾百人出席，包括司局長等主要官員、行政會議成員、常任秘書長及部門首長。李家超形容，這是他出席過氣氛最熱烈的座談會，很多同事都踴躍發言，座談會超時45分鐘才結束。

李家超表示，習近平的講話充分反映他對香港特區的關心、重視與支持，以及國家對全面準確貫徹「一國兩制」的堅持與肯定。他希望港府領導官員及公務員能認真研讀及領會重要講話內容，把握核心要義，自覺尊重和維護國家的根本制度，聯繫自身工作。

「習主席的重要講話是把香港治理好、建設好的綱領，為特區政府未來五年施政提供了重要指引。」

律政司司長林定國在座談會上分享看法和感受。（政府新聞處圖片）

習近平在講話中提出「四個必須」：必須全面準確貫徹「一國兩制」方針；必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一；必須落實「愛國者治港」；必須保持香港的獨特地位和優勢。又對新一屆政府提出「四點希望」，包括着力提高治理水平；不斷增強發展動能；切實排解民生憂難；共同維護和諧穩定。

公務員事務局表示，今天首場座談會後，局方會再舉辦座談會，讓更多公務員同事深入了解國家主席重要講話的精神。

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責任編輯：林曉君

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