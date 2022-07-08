【戲劇人生】香港話劇團藝術總監陳敢權盼戲劇引導觀眾思考　自豪作品續流傳

▲ 香港話劇團藝術總監陳敢權認為戲劇重在能引導觀眾思考：「好劇目談論的問題往往都唔知啱定錯，人性就係咁樣。」（林宇翔攝）

人生如戲，演員於台上真情流露，演盡世間悲歡離合；觀眾在台下拍手叫好，好在道出難言之痛。香港話劇團藝術總監陳敢權認為，戲劇雖不能找出答案，卻能道出問題，劇中人抽離戲外，自有反思。

人有「三不朽」（意指立德、立功、立言），在峰頂驀然回首，將於明年榮休的陳敢權最自豪的，便是所創劇本可繼續流傳︰

有一種不枉此生的感覺。

香港話劇團創於1977年，是香港歷史最悠久及規模最大的專業劇團，至今已屆45周年。將於明年榮休的陳敢權自2008年起出任藝術總監，擁編、導、演、舞台設計、戲劇教育和舞台管理專業資歷於一身，連改編及翻譯作品已逾百齣，導演作品逾80齣，亦曾獲多個舞台獎項。

所謂「書中自有顏如玉」，與話劇的結緣，陳敢權坦言是始於一份青澀的感情。在70年代，情竇初開的陳敢權尚未懂得戲劇真諦，只盼藉戲劇中各種談情說愛的戲份「追女仔」，他笑言︰「入咗戲劇裏面就可以變成另一個人，怕羞的我喺戲劇中亦可以親近劇中的『女朋友』。」

天資聰穎的陳敢權當時亦得到前輩的讚賞和鼓勵，令他有信心在戲劇領域深造，更於美國科羅拉多州州立大學取得戲劇及美術設計學位。1982年回港後，陳敢權加入香港話劇團成為舞台監督，他亦在團中結識與之攜手一生的太太。

時至今日，陳敢權已於戲劇領域深耕逾50年，對話劇亦有更深刻的見解。世事並非非黑即白，戲劇人物也不能簡單分為紅臉、白臉。而陳敢權認為戲劇重在能引導觀眾思考︰「好劇目談論的問題往往都唔知啱定錯，人性就係咁樣。」而能被稱為經典的劇目都具有「宇宙性」，無論是莎士比亞或中國戲曲，即便經歷百年時光考驗，依然能激發人的感情。

而以現代舞台科技表現，亦令演出有不同昇華。陳敢權笑稱︰

戲劇好玩之處就在於歷久常新。

劇本是戲劇的靈魂，陳敢權最熱愛的亦是編劇工作︰「自己作品於舞台呈現，由文字變成活生生的世界，滿足感好強烈，做戲劇最大的回報就是觀眾的掌聲。」

因此，他尤其痛惜因疫情而未能演出的一部逾百人製作大型音樂劇，劇院因疫情在公演前一星期宣布關閉，而因人手及場景安排無法協調，劇目再無機會以原班人馬重新演出，一年準備心血付之東流。他感歎︰

當時我哋係抱頭痛哭，唔想走，唔係用錢可以衡量的損失。

除戲劇工作，陳敢權亦精於翰墨丹青之道，總監辦公室內懸掛着一幅由主人親筆所書的墨寶「欲除煩惱須無我，歷盡艱難好作人」，這正是陳敢權的座右銘。

演藝界往往與名利場掛鈎，相比於宣傳自己，他卻更願意推廣劇團。「不要被名利衝昏頭腦。」陳敢權稱，創作是孤單的，亦不時會受抨擊，但他認為每一個意見都是鼓勵︰

批評亦代表有人留意你的作品，而一個好的劇本通常係改出嚟。汲取意見之外亦要自評自判，才可栽培自己成才。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津