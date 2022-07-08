  • 29°C
香港時間 : 2022708日 (週五) 00:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【戲劇人生】盼為觀眾發聲　話劇演員丁彤欣：世界多雜質戲劇可純粹

社會 00:05 2022/07/08

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

丁彤欣認為︰「世界有好多雜質，但戲劇就係可以咁純粹。」（林宇翔攝）

人生無常，真正的痛苦往往無從言說。香港話劇團演員丁彤欣認為︰「世界有好多雜質，但戲劇就係可以咁純粹。」她希望觀眾走出劇場時，角色能替他們直抒胸臆，縱仍「講不出聲」，亦可「紓一口氣」。

今年27歲的丁彤欣長於藝術氣氛濃厚的家庭，自小被身為舞蹈員的母親寄予厚望，盼其日後成為一名歌手，而丁彤欣在歌壇亦屢獲殊榮。

熱愛歌唱的同時，丁彤欣同樣有一顆嚮往表演的心。她在中學時加入戲劇學會，中一第一次參演舞台劇。站在聚光燈之下，成為眾人的焦點，丁彤欣沉醉於這種如「觸電」般的感覺，並願意為之奮鬥終身︰「唱歌練習唱完就有結果，但戲劇每一秒都可以係無排練過，非常刺激。」

不過，話劇表演絕非無門檻，每一場表演都要「一take過」，演員的任何失誤都不能逃過觀眾的眼睛。而戲劇亦非一個人的獨腳戲，對手的表現、舞台場景隨時出現變數，每一場話劇都是「一期一會」。作為演員，丁彤欣時刻面對着一個殘忍問題︰「我想揀舞台，但舞台揀唔揀你？」

做呢行搵唔搵到食？在香港，丁彤欣亦不得不正視這個現實問題。她憶述在未加入香港話劇團時，曾長達4個月沒有舞台工作，其間她任何遴選都去參加，但始終沒有回音，她形容︰「幾痛苦，會不停質疑自己。」故她亦份外珍惜現時成為駐團演員的工作。

「我覺得劇場係一個好神聖的地方。世界有好多雜質，但戲劇就係可以咁純粹。」丁彤欣表示︰「生命有好多事唔係其他人可以理解，但透過角色就可以幫我講出嚟。」觀眾散場時，如可通過戲劇「紓一口氣」，便是對她最大的褒獎。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【漫畫家】日本《遊戲王》作者高橋和希疑浮潛遇險逝世　網民：陪伴著長大
17:27 2022/07/07
【漫畫家】日本《遊戲王》作者高橋和希疑浮潛遇險逝世　網民：陪伴著長大
【大學發展】林群聲指與學生會關係好　就任逾年「做得好有滿足感」
16:23 2022/07/07
【大學發展】林群聲指與學生會關係好　就任逾年「做得好有滿足感」
【公民科】教育局提供21個內地考察團　5天貴州團到訪遵義會址認識共產黨史
18:22 2022/07/07
【公民科】教育局提供21個內地考察團　5天貴州團到訪遵義會址認識共產黨史
【戲劇人生】香港話劇團藝術總監陳敢權盼戲劇引導觀眾思考　自豪作品續流傳
今日 00:05
【戲劇人生】香港話劇團藝術總監陳敢權盼戲劇引導觀眾思考　自豪作品續流傳

你可能感興趣

【漫畫家】日本《遊戲王》作者高橋和希疑浮潛遇險逝世　網民：陪伴著長大
17:27 2022/07/07
【漫畫家】日本《遊戲王》作者高橋和希疑浮潛遇險逝世　網民：陪伴著長大
【大學發展】林群聲指與學生會關係好　就任逾年「做得好有滿足感」
16:23 2022/07/07
【大學發展】林群聲指與學生會關係好　就任逾年「做得好有滿足感」
【公民科】教育局提供21個內地考察團　5天貴州團到訪遵義會址認識共產黨史
18:22 2022/07/07
【公民科】教育局提供21個內地考察團　5天貴州團到訪遵義會址認識共產黨史
文娛藝術 舞台劇 演員 歌手 表演 舞蹈 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【勒索高層】疑遭女員工發相勒索續審　男事主哭訴「想我最愛嘅老婆返屋企」
14:28 2022/07/07
【勒索高層】疑遭女員工發相勒索續審　男事主哭訴「想我最愛嘅老婆返屋企」
【闊太教女】8億闊太陳少霞女兒N班畢業　讀名牌幼稚園全年學費約10萬
18:17 2022/07/06
【闊太教女】8億闊太陳少霞女兒N班畢業　讀名牌幼稚園全年學費約10萬
【陳年食材】搬家執屋發現陳年老甕　內藏祖母醃40年陳年菜脯珍貴如「黑金」
16:21 2022/07/04
【陳年食材】搬家執屋發現陳年老甕　內藏祖母醃40年陳年菜脯珍貴如「黑金」