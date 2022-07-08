【戲劇人生】盼為觀眾發聲　話劇演員丁彤欣：世界多雜質戲劇可純粹

▲ 丁彤欣認為︰「世界有好多雜質，但戲劇就係可以咁純粹。」（林宇翔攝）

人生無常，真正的痛苦往往無從言說。香港話劇團演員丁彤欣認為︰「世界有好多雜質，但戲劇就係可以咁純粹。」她希望觀眾走出劇場時，角色能替他們直抒胸臆，縱仍「講不出聲」，亦可「紓一口氣」。

今年27歲的丁彤欣長於藝術氣氛濃厚的家庭，自小被身為舞蹈員的母親寄予厚望，盼其日後成為一名歌手，而丁彤欣在歌壇亦屢獲殊榮。

熱愛歌唱的同時，丁彤欣同樣有一顆嚮往表演的心。她在中學時加入戲劇學會，中一第一次參演舞台劇。站在聚光燈之下，成為眾人的焦點，丁彤欣沉醉於這種如「觸電」般的感覺，並願意為之奮鬥終身︰「唱歌練習唱完就有結果，但戲劇每一秒都可以係無排練過，非常刺激。」

不過，話劇表演絕非無門檻，每一場表演都要「一take過」，演員的任何失誤都不能逃過觀眾的眼睛。而戲劇亦非一個人的獨腳戲，對手的表現、舞台場景隨時出現變數，每一場話劇都是「一期一會」。作為演員，丁彤欣時刻面對着一個殘忍問題︰「我想揀舞台，但舞台揀唔揀你？」

做呢行搵唔搵到食？在香港，丁彤欣亦不得不正視這個現實問題。她憶述在未加入香港話劇團時，曾長達4個月沒有舞台工作，其間她任何遴選都去參加，但始終沒有回音，她形容︰「幾痛苦，會不停質疑自己。」故她亦份外珍惜現時成為駐團演員的工作。

「我覺得劇場係一個好神聖的地方。世界有好多雜質，但戲劇就係可以咁純粹。」丁彤欣表示︰「生命有好多事唔係其他人可以理解，但透過角色就可以幫我講出嚟。」觀眾散場時，如可通過戲劇「紓一口氣」，便是對她最大的褒獎。

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記者：黃穎津