【無牌行醫】25歲女子打美白針致敗血症求醫　衞生署揭有人涉嫌無牌行醫

▲ 25歲女子打美白針致敗血症求醫，衞生署揭有人涉嫌無牌行醫。（資料圖片）

衞生署今日（7日）正調查一宗懷疑接受靜脈注射穀胱甘肽（坊間俗稱美白針）後出現敗血症的個案，提醒市民靜脈注射應由專業醫護人員進行。

衞生署昨日接獲醫院管理局通報該宗懷疑在油麻地一處所接受由懷疑非醫護人員進行的靜脈注射穀胱甘肽後出現敗血症的個案，涉及一名25歲女患者。她本身健康良好，接受注射後不久出現發燒和頭痛等病徵。她7月5日到北大嶼山醫院急症室求診，同日被轉送瑪嘉烈醫院深切治療部接受治療，臨床診斷為懷疑敗血病，目前情況穩定。

根據病人提供的資料，她於同一地點接受了十次穀胱甘肽靜脈注射，而最後一次注射於7月5日進行。個案的調查工作會繼續進行。

衞生署呼籲市民不應接受任何並非由專業醫護人員提供的治療，尤其是靜脈注射。任何人士如在接受靜脈注射後感到不適或出現發燒等病徵，應立即求醫。

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責任編輯：李榮忠