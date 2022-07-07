  • 29°C
香港時間 : 2022707日 (週四) 23:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【無牌行醫】25歲女子打美白針致敗血症求醫　衞生署揭有人涉嫌無牌行醫

社會 22:22 2022/07/07

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

25歲女子打美白針致敗血症求醫，衞生署揭有人涉嫌無牌行醫。（資料圖片）

衞生署今日（7日）正調查一宗懷疑接受靜脈注射穀胱甘肽（坊間俗稱美白針）後出現敗血症的個案，提醒市民靜脈注射應由專業醫護人員進行。

衞生署昨日接獲醫院管理局通報該宗懷疑在油麻地一處所接受由懷疑非醫護人員進行的靜脈注射穀胱甘肽後出現敗血症的個案，涉及一名25歲女患者。她本身健康良好，接受注射後不久出現發燒和頭痛等病徵。她7月5日到北大嶼山醫院急症室求診，同日被轉送瑪嘉烈醫院深切治療部接受治療，臨床診斷為懷疑敗血病，目前情況穩定。

根據病人提供的資料，她於同一地點接受了十次穀胱甘肽靜脈注射，而最後一次注射於7月5日進行。個案的調查工作會繼續進行。

衞生署呼籲市民不應接受任何並非由專業醫護人員提供的治療，尤其是靜脈注射。任何人士如在接受靜脈注射後感到不適或出現發燒等病徵，應立即求醫。

最新熱門影片：【TOPick診症室】間質性肺病可致肺纖維化 醫生拆解兩類患者最新治療

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【院內爆疫】大埔那打素醫院1名男病人7月4日確診　同房6名病人及1名護士染疫
今日 16:52
【院內爆疫】大埔那打素醫院1名男病人7月4日確診　同房6名病人及1名護士染疫
【污水陽性】薄扶林置富花園及元朗嘉湖山莊等污水呈陽性　當局派28萬快測包
今日 16:53
【污水陽性】薄扶林置富花園及元朗嘉湖山莊等污水呈陽性　當局派28萬快測包
【最新疫情】今日新增3,028宗確診個案　本地感染佔2,856宗【不斷更新】
今日 16:25
【最新疫情】今日新增3,028宗確診個案　本地感染佔2,856宗【不斷更新】

你可能感興趣

【院內爆疫】大埔那打素醫院1名男病人7月4日確診　同房6名病人及1名護士染疫
今日 16:52
【院內爆疫】大埔那打素醫院1名男病人7月4日確診　同房6名病人及1名護士染疫
【污水陽性】薄扶林置富花園及元朗嘉湖山莊等污水呈陽性　當局派28萬快測包
今日 16:53
【污水陽性】薄扶林置富花園及元朗嘉湖山莊等污水呈陽性　當局派28萬快測包
【最新疫情】今日新增3,028宗確診個案　本地感染佔2,856宗【不斷更新】
今日 16:25
【最新疫情】今日新增3,028宗確診個案　本地感染佔2,856宗【不斷更新】
衞生署 治療 發燒 頭痛 美白 油麻地

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【勒索高層】疑遭女員工發相勒索續審　男事主哭訴「想我最愛嘅老婆返屋企」
今日 14:28
【勒索高層】疑遭女員工發相勒索續審　男事主哭訴「想我最愛嘅老婆返屋企」
【闊太教女】8億闊太陳少霞女兒N班畢業　讀名牌幼稚園全年學費約10萬
18:17 2022/07/06
【闊太教女】8億闊太陳少霞女兒N班畢業　讀名牌幼稚園全年學費約10萬
【陳年食材】搬家執屋發現陳年老甕　內藏祖母醃40年陳年菜脯珍貴如「黑金」
16:21 2022/07/04
【陳年食材】搬家執屋發現陳年老甕　內藏祖母醃40年陳年菜脯珍貴如「黑金」