【強制檢測】63處所納強檢　旺角一品雞煲、鰂魚涌樂拉麵上榜（附名單）

▲ 63處所納強檢，旺角一品雞煲、鰂魚涌樂拉麵上榜（資料圖片）

​​​​​本港第五波疫情持續，政府公布最新73個處所納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月9日之前完成檢測。須強檢處所包括2間食肆。

7月1至7月7日曾身處以下地點超過兩小時：

大埔景雅苑景悅閣

何文田何文田邨適文樓

紅磡家維邨家定樓

馬鞍山錦英苑錦耀閣

跑馬地景光街19-21號珍慶樓

上環差館上街8號尚雅苑

將軍澳峻瀅II第3座

牛頭角淘大花園I座

觀塘順天邨天韻樓

馬鞍山泓碧5座

天水圍天晴邨晴喜樓

九龍城德朗邨德瑜樓

紅磡漆咸道北220-224號榮豐大樓

青衣偉景花園2座

觀塘安達邨正達樓

天水圍天澤邨澤潤樓

沙田碩門邨新碩樓

觀塘裕民中心1座

長沙灣發祥街西5號凱德苑

沙田博康邨博泰樓

筲箕灣東濤苑曉濤閣

柴灣小西灣邨瑞強樓

東涌迎東邨迎趣樓

荃灣爵悅庭南爵軒

鰂魚涌康怡花園R2座

將軍澳日出康城Sea To Sky 3座

沙田禾輋邨協和樓

東涌逸東邨康逸樓

將軍澳寶明苑寶松閣

葵涌怡峰苑豪峰閣

上水彩園邨彩湖樓

青衣藍澄灣5座

大埔逸雅苑逸欣閣

沙田水泉澳邨峻泉樓

油塘高俊苑俊茂閣

鴨脷洲利東邨東業樓

將軍澳唐明苑唐富閣

荃灣海濱花園海雲閣

大埔富亨邨亨泰樓

屯門湖景邨湖暉樓

牛頭角彩盈邨盈富樓

筲箕灣愛東邨愛逸樓

鑽石山富山邨富暉樓

堅尼地城西環邨中苑臺

屯門美樂花園4座

長沙灣宇晴軒3座

黃大仙瓊東街1號瓊軒苑

大埔太和邨安和樓

長沙灣李鄭屋邨孝廉樓

大圍美田邨美秀樓

屯門龍門居11座

北角堡壘街55號寶豐大廈

九龍城美東邨美仁樓

青衣長安邨安泊樓

大圍顯徑邨顯運樓

上水清河邨清澤樓

天水圍天盛苑盛謙閣

屯門山景邨景美樓

屯門寶田邨 1 座

將軍澳厚德邨德康樓

其他處所特定時間請看此：

賽馬會匡智小西灣工場 柴灣小西灣邨瑞盛樓及瑞發樓地下

柴灣小西灣邨瑞盛樓及瑞發樓地下 一品雞煲火鍋 旺角花園街2-16號好景商業中心2樓

旺角花園街2-16號好景商業中心2樓 樂拉麵鰂魚涌康怡廣場北座1樓F10號鋪

最新影片：

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文