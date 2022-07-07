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【強制檢測】63處所納強檢　旺角一品雞煲、鰂魚涌樂拉麵上榜（附名單）

社會 22:24 2022/07/07

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63處所納強檢，旺角一品雞煲、鰂魚涌樂拉麵上榜（資料圖片）

​​​​​本港第五波疫情持續，政府公布最新73個處所納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月9日之前完成檢測。須強檢處所包括2間食肆。

7月1至7月7日曾身處以下地點超過兩小時：

  • 大埔景雅苑景悅閣
  • 何文田何文田邨適文樓
  • 紅磡家維邨家定樓
  • 馬鞍山錦英苑錦耀閣
  • 跑馬地景光街19-21號珍慶樓
  • 上環差館上街8號尚雅苑
  • 將軍澳峻瀅II第3座
  • 牛頭角淘大花園I座
  • 觀塘順天邨天韻樓
  • 馬鞍山泓碧5座
  • 天水圍天晴邨晴喜樓
  • 九龍城德朗邨德瑜樓
  • 紅磡漆咸道北220-224號榮豐大樓
  • 青衣偉景花園2座
  • 觀塘安達邨正達樓
  • 天水圍天澤邨澤潤樓
  • 沙田碩門邨新碩樓
  • 觀塘裕民中心1座
  • 長沙灣發祥街西5號凱德苑
  • 沙田博康邨博泰樓
  • 筲箕灣東濤苑曉濤閣
  • 柴灣小西灣邨瑞強樓
  • 東涌迎東邨迎趣樓
  • 荃灣爵悅庭南爵軒
  • 鰂魚涌康怡花園R2座
  • 將軍澳日出康城Sea To Sky 3座
  • 沙田禾輋邨協和樓
  • 東涌逸東邨康逸樓
  • 將軍澳寶明苑寶松閣
  • 葵涌怡峰苑豪峰閣
  • 上水彩園邨彩湖樓
  • 青衣藍澄灣5座
  • 大埔逸雅苑逸欣閣
  • 沙田水泉澳邨峻泉樓
  • 油塘高俊苑俊茂閣
  • 鴨脷洲利東邨東業樓
  • 將軍澳唐明苑唐富閣
  • 荃灣海濱花園海雲閣
  • 大埔富亨邨亨泰樓
  • 屯門湖景邨湖暉樓
  • 牛頭角彩盈邨盈富樓
  • 筲箕灣愛東邨愛逸樓
  • 鑽石山富山邨富暉樓
  • 堅尼地城西環邨中苑臺
  • 屯門美樂花園4座
  • 長沙灣宇晴軒3座
  • 黃大仙瓊東街1號瓊軒苑
  • 大埔太和邨安和樓
  • 長沙灣李鄭屋邨孝廉樓
  • 大圍美田邨美秀樓
  • 屯門龍門居11座
  • 北角堡壘街55號寶豐大廈
  • 九龍城美東邨美仁樓
  • 青衣長安邨安泊樓
  • 大圍顯徑邨顯運樓
  • 上水清河邨清澤樓
  • 天水圍天盛苑盛謙閣
  • 屯門山景邨景美樓
  • 屯門寶田邨 1 座
  • 將軍澳厚德邨德康樓

其他處所特定時間請看

  • 賽馬會匡智小西灣工場柴灣小西灣邨瑞盛樓及瑞發樓地下
  • 一品雞煲火鍋旺角花園街2-16號好景商業中心2樓
  • 樂拉麵鰂魚涌康怡廣場北座1樓F10號鋪

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記者：鄧凱文

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