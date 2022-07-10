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【過關安排】健康驛站名額改抽籤形式分配　梁熙：助打擊炒賣冀再增名額

政治 16:12 2022/07/10

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梁熙（右一）今到深圳灣口岸了解市民過關情況。（民建聯供圖）

深圳市政府發布通告，「健康驛站」即日（10日）起改以抽籤方式分配隔離房間，之前已成功預訂的旅客不受影響。民建聯衞生事務發言人、立法會議員梁熙認為新安排公平、公正，可打擊炒賣；期望內地能增加健康驛站名額，解決供不應求的問題。

新安排下，有意經香港入境深圳的旅客，可在每日朝九晚六申請預約，經系統抽籤後，每晚8時會公布結果，每名用戶在同一期抽籤只會中籤一次，旅客可通過預約系統的公告或「預約信息」查看結果。

市民陳小姐今日10時申請時始發現內地有新安排，即時預約等候抽籤結果，她認為，新安排下，毋需和「黃牛」鬥快，而是「靠彩數」，相對公平，不過，申請者眾，希望內地可再適當增加名額。陳小姐說，自己10點申請本月16日的名額，當時已有逾6000宗申請，待自己申請完更新，更見逾8000位競爭者。

深圳灣口岸不少人在等候過關。（民建聯供圖）

今日到深圳灣口岸了解市民過關情況的梁熙稱，見到大批市民在高溫下等候過境。他感謝內地政府積極回應市民所需，期望內地能增加健康驛站名額。梁熙又建議，港府應積極與內地商討增加前往珠海、江門或中山的「金巴」名額，以疏導有需要市民由不同關口前往內地。

梁熙又認為，中長期而言，港府應與內地商討便利市民過境安排，考慮免卻在口岸接受核酸檢測的安排，改為市民在過境前3天起，每天進行一次核酸檢測，令市民過關時無需等候長時間。

港府預計周內推出網上預約系統，供市民預約過關當天的特別核酸檢測時段。

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記者：林曉君

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