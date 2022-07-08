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【住宅火警】林青霞獨立屋三級火被救熄　逾20人疏散暫無受傷報告

社會 09:01 2022/07/08

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消防人員正動用四條喉及四隊煙帽隊灌救。(香港突發事故報料區fb)

飛鵝山有獨立屋發生火警，疏散超過20人到安全地方，暫無接獲受傷報告。

事發在九龍順利安達臣道9號一處住宅，警方今日（8日）凌晨12時32分接報，指獨立屋發生火警，並於凌晨1時43分升為三級火，消防人員動用三條喉及三隊煙帽隊灌救，火勢於凌晨3時20分受到包圍，於凌晨5時2分受到控制，並於上午8時40分大致被救熄。消防人員期間動用4條喉及4隊煙帽隊灌救。

消息指，現場是藝人林青霞的寓所。

運輸署在今日早上8時56分指，因火警，安秀道(來回方向)介乎清水灣道與豐泰樓之間的全線現已封閉。另外，清水灣道(往彩虹方向)近安秀道的慢線亦已封閉。受影響九巴路線包括88,214,213D 及290X須改道行駛。現時在清水灣道(往彩虹方向)的車龍龍尾已到白石窩新村路。

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責任編輯：余思嵐

　　



 


 

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