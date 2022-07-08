【MIRROR成員】陳卓賢被公司半雪藏？　傳Ian發脾氣不滿公司偏心Anson Lo

身為首屆《全民造星》亞軍、人氣組合MIRROR成員之一的陳卓賢（Ian），竟被傳遭公司「半雪藏」？

有傳媒今日（7月8日）報道稱聲，收到讀者報料指Ian曾在工作期間「大發雷霆」而觸動高層，被罰刪減戲份。Ian更被指曾與女友盧慧敏（Amy Lo）獨留化妝間爭執，再加上有指他不忿公司冷待自己！

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工作期間發脾氣？

有指MIRROR拍攝《WARRIOR》MV時，Ian發現隊友不小心拿了他的服裝並穿上身。

當時甚為不滿的他更在拍攝完成後把服裝掟在地上，由工作人員善後。Ian掟歌衫一事更觸動高層，更有指經理人黃慧君（花姐）為Ian向高層道歉。

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與女友閉門爭執

眾所周知Ian與混血女友盧慧敏（Amy Lo）因拍攝ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》刷出愛火花，不過原來二人也曾在片場有激烈爭執。

爆料人指Ian與Amy走進化妝間並把當中的所有人趕走，二人的爭吵聲更大聲得連化妝間外的人也聽到！

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不滿被冷待

Ian的粉絲曾在花姐的Instagram帖文留言追問Ian何時推出新歌，又有指Ian感到自己被公司冷待。皆因他自去年9月推出的《搞不懂》（acoustic version）後，相隔大半年才於今年情人節推出《留一天與你喘息》，以及5月初的《Got U》。

姜濤、Anson Lo與Ian等同樣有獨唱歌曲，有指Ian不滿公司把資源集中姜濤、Anson Lo，自己的宣傳就被比下去。

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Ian受罰？

有指Ian在紅館騷前被公司判以「半雪藏」，只為不影響團體工作。他更被指因待人處事態度而被刪減在《季前賽》戲份，失去男一之位並改由隊友呂爵安（Edan）擔正。

Ian的心情未知有否受被種種事件所影響，他早前就曾於IG分享生活日常，風趣地表示「唔小心倒瀉Lemon Tea 馬上變了Lemon Tee」。

唱作王子

Ian在近年接拍了不少廣告，吸金力、人氣同樣高企。他有別於隊友Anson Lo、Edan、姜濤般歌影視三棲發展，集中在唱歌、出演劇集。

他在過往推出的歌曲中，有不少也是自己親自作曲，《留一天與你喘息》更是其首支三台冠軍歌。他更曾為好兄弟Anson Kong的《蝸牛》作曲兼推出合唱版。