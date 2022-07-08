  • 30°C
香港時間 : 2022708日 (週五) 10:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】陳卓賢被公司半雪藏？　傳Ian發脾氣不滿公司偏心Anson Lo

娛樂 10:30 2022/07/08

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

身為首屆《全民造星》亞軍、人氣組合MIRROR成員之一的陳卓賢（Ian），竟被傳遭公司「半雪藏」？

有傳媒今日（7月8日）報道稱聲，收到讀者報料指Ian曾在工作期間「大發雷霆」而觸動高層，被罰刪減戲份。Ian更被指曾與女友盧慧敏（Amy Lo）獨留化妝間爭執，再加上有指他不忿公司冷待自己！

最新影片推介：Sica專訪

工作期間發脾氣？

有指MIRROR拍攝《WARRIOR》MV時，Ian發現隊友不小心拿了他的服裝並穿上身。

當時甚為不滿的他更在拍攝完成後把服裝掟在地上，由工作人員善後。Ian掟歌衫一事更觸動高層，更有指經理人黃慧君（花姐）為Ian向高層道歉。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

與女友閉門爭執

眾所周知Ian與混血女友盧慧敏（Amy Lo）因拍攝ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》刷出愛火花，不過原來二人也曾在片場有激烈爭執。

爆料人指Ian與Amy走進化妝間並把當中的所有人趕走，二人的爭吵聲更大聲得連化妝間外的人也聽到！

    點擊圖片放大
    +3
    +2

不滿被冷待

Ian的粉絲曾在花姐的Instagram帖文留言追問Ian何時推出新歌，又有指Ian感到自己被公司冷待。皆因他自去年9月推出的《搞不懂》（acoustic version）後，相隔大半年才於今年情人節推出《留一天與你喘息》，以及5月初的《Got U》。

姜濤、Anson Lo與Ian等同樣有獨唱歌曲，有指Ian不滿公司把資源集中姜濤、Anson Lo，自己的宣傳就被比下去。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Ian受罰？

有指Ian在紅館騷前被公司判以「半雪藏」，只為不影響團體工作。他更被指因待人處事態度而被刪減在《季前賽》戲份，失去男一之位並改由隊友呂爵安（Edan）擔正。

Ian的心情未知有否受被種種事件所影響，他早前就曾於IG分享生活日常，風趣地表示「唔小心倒瀉Lemon Tea 馬上變了Lemon Tee」。

唱作王子

Ian在近年接拍了不少廣告，吸金力、人氣同樣高企。他有別於隊友Anson Lo、Edan、姜濤般歌影視三棲發展，集中在唱歌、出演劇集。

他在過往推出的歌曲中，有不少也是自己親自作曲，《留一天與你喘息》更是其首支三台冠軍歌。他更曾為好兄弟Anson Kong的《蝸牛》作曲兼推出合唱版。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR成員】Ian新歌MV推出半日破30萬點擊　陳卓賢打入全球百大俊男提名
11:57 2022/02/15
【MIRROR成員】Ian新歌MV推出半日破30萬點擊　陳卓賢打入全球百大俊男提名
【MIRROR成員】陳卓賢新歌《Got U》MV與女主角甜蜜互動　Ian初次騎馬變可愛大細路
11:14 2022/05/06
【MIRROR成員】陳卓賢新歌《Got U》MV與女主角甜蜜互動　Ian初次騎馬變可愛大細路
【MIRROR成員】Ian預告將有新歌面世 　陳卓賢盼成為全能唱作人
16:35 2022/06/13
【MIRROR成員】Ian預告將有新歌面世 　陳卓賢盼成為全能唱作人
【MIRROR成員】陳卓賢粉絲賣旗+助養毛孩　Hellosss散播善心作Ian生日禮物
16:25 2022/06/06
【MIRROR成員】陳卓賢粉絲賣旗+助養毛孩　Hellosss散播善心作Ian生日禮物
【元朗停電】MIRROR粉絲以燈牌應對元屯天停電　暖心Ian：Please Stay Safe
10:01 2022/06/22
【元朗停電】MIRROR粉絲以燈牌應對元屯天停電　暖心Ian：Please Stay Safe

你可能感興趣

【MIRROR成員】Ian新歌MV推出半日破30萬點擊　陳卓賢打入全球百大俊男提名
11:57 2022/02/15
【MIRROR成員】Ian新歌MV推出半日破30萬點擊　陳卓賢打入全球百大俊男提名
【MIRROR成員】陳卓賢新歌《Got U》MV與女主角甜蜜互動　Ian初次騎馬變可愛大細路
11:14 2022/05/06
【MIRROR成員】陳卓賢新歌《Got U》MV與女主角甜蜜互動　Ian初次騎馬變可愛大細路
【MIRROR成員】Ian預告將有新歌面世 　陳卓賢盼成為全能唱作人
16:35 2022/06/13
【MIRROR成員】Ian預告將有新歌面世 　陳卓賢盼成為全能唱作人
陳卓賢 娛樂人物職業 演員 歌手 Mirror 盧瀚霆 姜濤 呂爵安 盧慧敏 全民造星

最高瀏覽

【勒索高層】疑遭女員工發相勒索續審　男事主哭訴「想我最愛嘅老婆返屋企」
14:28 2022/07/07
【勒索高層】疑遭女員工發相勒索續審　男事主哭訴「想我最愛嘅老婆返屋企」
【闊太教女】8億闊太陳少霞女兒N班畢業　讀名牌幼稚園全年學費約10萬
18:17 2022/07/06
【闊太教女】8億闊太陳少霞女兒N班畢業　讀名牌幼稚園全年學費約10萬
【陳年食材】搬家執屋發現陳年老甕　內藏祖母醃40年陳年菜脯珍貴如「黑金」
16:21 2022/07/04
【陳年食材】搬家執屋發現陳年老甕　內藏祖母醃40年陳年菜脯珍貴如「黑金」