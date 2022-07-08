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【刑事毀壞】深水埗涉多次用氣槍射向學校　41歲男子被捕

社會 09:23 2022/07/08

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(警方提供)

警方今日（8日）表示，在深水埗拘捕一名男子, 涉嫌刑事毀壞, 多次用氣槍射向一間學校。

警方指，於7月5日及7月6日接獲深水埗石硤尾街一間學校的男教職員報案，指有人懷疑以氣槍發射「BB彈」到上址，並毀壞一個玻璃簷蓬。

深水埗警區刑事部聯同分區特遣隊人員接手調查。經翻查閉路電視及深入調查後，人員於深水埗大埔道一單位內拘捕一名41歲姓李男子涉嫌刑事毀壞，他涉嫌於6月27日至7月6日多次以氣槍射向上述學校，他現正被扣留調查。行動中，人員檢獲三支懷疑氣槍以及相關「BB彈」彈匣。案件交由深水埗警區刑事調查隊第十隊跟進。

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責任編輯：余思嵐

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罪案 石硤尾 學校 深水埗 大埔

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