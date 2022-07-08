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【封區檢測】何文田愛民邨昭民樓圍封強檢　大埔明雅苑明凱閣發現12宗陽性個案【不斷更新】

社會 17:09 2022/07/08

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政府於「受限區域」內設立臨時採樣站。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:05】何文田愛民邨昭民樓圍封強檢

政府今（8日）下午5時起限制在何文田愛民邨昭民樓為「受限區域」，不包括位於地下的非住宅單位，受檢人士須於今日晚上11時前接受檢測。政府目標是在明日（9日）上午約11時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

政府發言人表示，審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。當局將於「受限區域」內設立臨時採樣站。

【11:03】觀塘德田邨德禮樓

相關執法行動於上午約10時30分完成，政府共檢查了364名受檢人士的檢測報告，發現有14人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【08:24】大埔明雅苑明凱閣

大埔明雅苑明凱閣有1157名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現12宗陽性檢測個案和一宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪560戶，當中24戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【08:24】觀塘德田邨德禮樓

觀塘德田邨德禮樓共有約920人接受了檢測，當中共發現1宗陽性檢測個案。衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向該名人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪490戶，當中92戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick 港聞組

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