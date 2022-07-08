【校內打牌】中學老師放學後校內打麻雀　家長上網公審斥「唔識以身作則」

▲ 老師在校內打牌，被家長上網公審。

老師在私人時間是否都要保持形象，為學生做好榜樣？有家長在社交平台匿名投訴，指在兒子的Instagram見到其中學老師在學校打麻雀兼講粗口，令她感到愕然，認為老師不懂得以身作則，直斥「有冇搞錯」。

有家長在facebook專頁「家長Secrets」投稿，沙田某基督教中學老師在學校內打麻雀賭錢。家長表示，自己在兒子的IG看到他的學校老師公然在校內打牌和講粗口，

有冇搞錯！而家啲年輕老師係咪唔識以身作則做好榜樣？

▲ 家長把兒子看到的IG限時動態截圖，並放上網公審。（facebook圖片）

最新影片：

網民反嘲家長

不過，大多網民都與家長持相反意見，認為這是老師的私人時間，與學生無關，老師做得最錯的是加了學生的IG。有網民更笑言，這個世界很危險，快點把兒子收入溫室。

另有網民更斥責公審的家長，把別人的私人相放上網無禮貌，「為人父母學識以身作則未？」

點擊睇更多網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳