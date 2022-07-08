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【校內打牌】中學老師放學後校內打麻雀　家長上網公審斥「唔識以身作則」

教育 10:37 2022/07/08

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老師在校內打牌，被家長上網公審。

老師在私人時間是否都要保持形象，為學生做好榜樣？有家長在社交平台匿名投訴，指在兒子的Instagram見到其中學老師在學校打麻雀兼講粗口，令她感到愕然，認為老師不懂得以身作則，直斥「有冇搞錯」。

有家長在facebook專頁「家長Secrets」投稿，沙田某基督教中學老師在學校內打麻雀賭錢。家長表示，自己在兒子的IG看到他的學校老師公然在校內打牌和講粗口，

有冇搞錯！而家啲年輕老師係咪唔識以身作則做好榜樣？

家長把兒子看到的IG限時動態截圖，並放上網公審。（facebook圖片）

最新影片：

網民反嘲家長

不過，大多網民都與家長持相反意見，認為這是老師的私人時間，與學生無關，老師做得最錯的是加了學生的IG。有網民更笑言，這個世界很危險，快點把兒子收入溫室。

另有網民更斥責公審的家長，把別人的私人相放上網無禮貌，「為人父母學識以身作則未？」

點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳

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