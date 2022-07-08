【愛護動物】年幼貓狗被餵食牛奶豆奶可致腹瀉嘔吐　愛協：好心可能會危害到牠們的生命

▲ 年幼貓狗被餵食牛奶豆奶可致腹瀉嘔吐。（愛協提供）

春夏之際正是貓狗繁殖季節，不少有心人看見流浪幼貓、幼狗，或會將牠們帶回家中照料。不過愛護動物協會提醒，若然照顧不當，餵食小貓小狗牛奶或豆奶，則可能危及牠們生命。

愛協表示，近期收到一些求助人電話，指在街撿到「貓B、狗B」，在餵牛奶或豆奶，牠們便變得病懨懨。

愛協強調，幼貓幼犬絕對不可以飲牛奶或豆奶等奶類，因年幼貓狗腸胃缺乏乳糖消化酶及乳糖酵素，不能夠消化吸收牛奶中的乳糖，會產生乳糖不耐症，並且引致脹氣、腹瀉同嘔吐等症狀。進食奶類不但不能令牠們更加強壯，反會危害到牠們的性命。

愛協續指，不少被錯誤餵飼牛奶或豆奶的初生動物，來到愛協時都非常虛弱，「不停腹瀉同嘔」，有部份在經過獸醫治理後康復，但亦有部份小動物經歷嚴重腹瀉同嘔肚後，最後不幸離世。

愛協重申，如果遇到年幼小動物需要協助，不應隨便餵飼牠們，必須諮詢有專業醫療知識的人士，亦不應單靠網上資訊而貿然將年幼動物帶回家中。如果擔心牠們安危，可以聯絡有專業知識的機構。等待援手時，可以先為牠們保溫，確保牠們不會因為失溫而導致其他身體毛病。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津