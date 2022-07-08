【暫緩熔斷】專家料輸入風險不會增加　商界對政策感歡迎

政府昨日（8日）公布暫緩個別航線「熔斷機制」，直至另行通告。同時政府決定明日起（8日）要求酒店檢疫者第3日須核酸檢測。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，相信即便暫緩個別航線「熔斷機制」，輸入個案流入社區情況亦不會增加。他解釋，病毒潛伏期為3至7日，部分確診者抵港後亦不會馬上驗出病毒，這與「熔斷機制」無關。

曾祈殷又稱，外防輸入實際上包括3部分，除「熔斷機制」外，仍有指定隔離酒店和病毒檢測，而後兩者是真正有助外防輸入的部分，熔斷機制目的只是冀避免酒店房間不足。他直言，如其他方面未能配合，單靠熔斷機制作用亦不大。

旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，這絕對是一個好消息，業界絕對歡迎政府回應訴求，亦是社會的訴求。他續指，在3月份時已認為這是一個「好難好難」的措施，經數個月實踐，亦見到有大量副作用，例如航班被取消，往往是因為前一班機確診人數較多，而被取消航班的客人則相當「冤枉」，措施令市民、航空公司及檢疫酒店皆感困擾。他認為政府迅速改善安排，亦值得支持。

崔定邦指，暫緩個別航線「熔斷機制」最受惠其實是客人，無論是香港居民或是商務客人，原本經常要擔驚受怕，憂心航班或被取消，現只要能訂到機票，便能起飛，他指是「少咗一個好大的隱憂」。

崔定邦稱，檢疫酒店房間供應的確是緊張，和去年暑假情況是一模一樣。在暑假這個「黃金檔期」，好多海外留學生亦回港放暑假與家人團聚，故需求會較高，是一個季節性的情況，而目前9月至10月預訂並不太難。

廠商會會長史立德亦認為，安排對商界而言亦相當好，有利商界外訪做生意及舉行展覽，更直言若不再復飛，「香港航空樞紐的地位都不保」。

但史立德指出，現時檢疫酒店房間仍是「一房難求」，即使有機位，但若未能預訂檢疫酒店房間，仍然無法回港。他希望政府進一步增加檢疫酒店房間，或讓有條件的本地市民回家隔離檢疫，酒店房間則留給海外人士：「人哋國家都開晒啦，我哋香港就係咁嚴謹，只係自己斬自己對腳，將香港打造出的條件雙手送咗比人哋。」

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記者：黃穎津