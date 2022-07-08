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【寵物好去處】谷辰化身貓奴大本營　推NFT藝術展+人貓打卡位

休閒消費 10:11 2022/07/08

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谷辰一直志於為鍾情日式精緻優質生活。

谷辰一直志於為鍾情日式精緻優質生活，提供日本優質食材、輕食和各式生活精品，成為和式生活文化集散地。即日起至8月1日，谷辰聯乘藝術團體ARTube，將店內打造成「Cat in the Loft期間限定藝術商店」，以當前流行的NFT及像素風（Pixel Art）藝術元素為題，變身成貓奴潮聖地，建立「貓貓藝術生活圈」。

位於尖沙咀的谷辰，不時會於店內為不同主題活動或推廣設立裝置及展覽，讓顧客有多元化的購物體驗。

今次聯乘藝術團體ARTube，邀請了13位對貓貓與藝術都有一番藝文見解的藝術家合作，包括：A Little Drawer、Angel Hui、artandi、Cherry、CRAFITI、Goodbye Victoria、Go with the throw pottery、Hin、Kenix Lai、Oh.Mankee 文盈、MZK LIFE、Wini Yue及You Are Beloved。

Cat in the Loft期間限定藝術商店。

當中不少藝術家臥虎藏龍，如Kenix Lai曾於Royal School of Needlework （RSN）學習英式刺繡，並考獲JLL（財）日本生涯學習協議會刺繡高級班認可證；Oh.Mankee文盈早前出戰LIMITS數碼藝術極限挑戰賽的香港區及亞洲賽，憑藉20分鐘的想像與速畫，勇奪冠軍。

Angel Hui今年更獲法國興業銀行「Call for Artists」藝術家獎，可見各藝術家來頭不少，他們以插畫、寫生、刺繡、玩具、人體彩繪、陶瓷、養生茶、藝術生活品及客製皮革等藝術品呈現貓主子的生活，令谷辰儼如「夏日貓貓胡士托」，為「貓奴夏日」加添濃厚的藝術色彩。

打卡位。

除了藝術展品外，店內亦設置不同的打卡熱點，休息區將會變成讓貓主子大展身手，及貓奴可以一起與摯愛自拍的「貓奴打卡遊樂場」，並有貓貓最喜愛的巨型爬架，讓貓貓站在最高位監視各位的一舉一動，傲視群奴！

店內亦將設置其他不同的景位，如櫥窗裝飾等。在充滿日系感的門前，與貓貓在草地一同打卡，仿似在日本青蔥的草地上漫遊，人貓進入店內欣賞展覽之餘，可以搜購不同的貓主題商品及產品。

多款貓奴精品。

谷辰化身成為貓奴大本營，城中最多元化的貓貓商品之地！谷辰從各地搜羅不同的潮流貓精品及優質貓百貨，包括各式貓造型日用品、藝術品、襟章別針、明信片及花茶等產品，種類涵蓋衣食住行、精品及生活所需。

此外，谷辰自家「GUUD To Go」輕食系列亦推出期間限定組合優惠，令貓奴在購物及打卡之餘，都可以享用到健康又豐富的美食！

谷辰「Cat in the Loft期間限定藝術商店」

日期: 即日起至8月1日

地址: 尖沙咀中間道15號H ZENTRE地下01-02號舖

記者：Eric
 

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