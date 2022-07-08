【寵物好去處】谷辰化身貓奴大本營　推NFT藝術展+人貓打卡位

▲ 谷辰一直志於為鍾情日式精緻優質生活。

谷辰一直志於為鍾情日式精緻優質生活，提供日本優質食材、輕食和各式生活精品，成為和式生活文化集散地。即日起至8月1日，谷辰聯乘藝術團體ARTube，將店內打造成「Cat in the Loft期間限定藝術商店」，以當前流行的NFT及像素風（Pixel Art）藝術元素為題，變身成貓奴潮聖地，建立「貓貓藝術生活圈」。

位於尖沙咀的谷辰，不時會於店內為不同主題活動或推廣設立裝置及展覽，讓顧客有多元化的購物體驗。

今次聯乘藝術團體ARTube，邀請了13位對貓貓與藝術都有一番藝文見解的藝術家合作，包括：A Little Drawer、Angel Hui、artandi、Cherry、CRAFITI、Goodbye Victoria、Go with the throw pottery、Hin、Kenix Lai、Oh.Mankee 文盈、MZK LIFE、Wini Yue及You Are Beloved。

▲ Cat in the Loft期間限定藝術商店。

當中不少藝術家臥虎藏龍，如Kenix Lai曾於Royal School of Needlework （RSN）學習英式刺繡，並考獲JLL（財）日本生涯學習協議會刺繡高級班認可證；Oh.Mankee文盈早前出戰LIMITS數碼藝術極限挑戰賽的香港區及亞洲賽，憑藉20分鐘的想像與速畫，勇奪冠軍。

Angel Hui今年更獲法國興業銀行「Call for Artists」藝術家獎，可見各藝術家來頭不少，他們以插畫、寫生、刺繡、玩具、人體彩繪、陶瓷、養生茶、藝術生活品及客製皮革等藝術品呈現貓主子的生活，令谷辰儼如「夏日貓貓胡士托」，為「貓奴夏日」加添濃厚的藝術色彩。

▲ 打卡位。

除了藝術展品外，店內亦設置不同的打卡熱點，休息區將會變成讓貓主子大展身手，及貓奴可以一起與摯愛自拍的「貓奴打卡遊樂場」，並有貓貓最喜愛的巨型爬架，讓貓貓站在最高位監視各位的一舉一動，傲視群奴！

店內亦將設置其他不同的景位，如櫥窗裝飾等。在充滿日系感的門前，與貓貓在草地一同打卡，仿似在日本青蔥的草地上漫遊，人貓進入店內欣賞展覽之餘，可以搜購不同的貓主題商品及產品。

▲ 多款貓奴精品。

谷辰化身成為貓奴大本營，城中最多元化的貓貓商品之地！谷辰從各地搜羅不同的潮流貓精品及優質貓百貨，包括各式貓造型日用品、藝術品、襟章別針、明信片及花茶等產品，種類涵蓋衣食住行、精品及生活所需。

此外，谷辰自家「GUUD To Go」輕食系列亦推出期間限定組合優惠，令貓奴在購物及打卡之餘，都可以享用到健康又豐富的美食！

谷辰「Cat in the Loft期間限定藝術商店」

日期: 即日起至8月1日

地址: 尖沙咀中間道15號H ZENTRE地下01-02號舖

記者：Eric

