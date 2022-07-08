【媽媽的神奇小子】金像獎前哨戰吳君如三喜臨門　廖子妤想演粵劇名伶任劍輝

▲ （左起）《媽媽的神奇小子》導演尹志文、蘇媽、吳君如。

由本地電影手機應用程式「Hong Kong Movie」舉辦的第五屆《MOVIE6全民票選電影大獎》（下名：票選大獎） 早前公布各項民選大獎。

近日，分別舉行兩個頒獎環節，先後頒發給《媽媽的神奇小子》的6位得獎者，包括「最佳電影」、「最佳導演」尹志文、「最佳男主角」梁仲恆、「最佳女主角」吳君如、「最佳男配角」馮皓揚以及「最佳電影海報」的設計師曾覓。

另外，同時頒發憑《梅艷芳》獲「最佳女配角」的廖子妤（Fish）。

《媽媽的神奇小子》於今屆票選大獎橫掃6項大獎成大贏定，故大會特意安排電影靈魂人物之一——真「蘇媽」為《媽媽的神奇小子》團隊頒發獎項，民選影后君如表示最大感受是電影獲得大眾喜愛而成為得到各項獎項，感謝各位投票得觀眾。

同行齊共勉

民選影帝梁仲恆最想多謝君如及導演讓他有第一次拍電影的機會，更成為民選影帝；導演尹志文表示：「好開心，因為是全民投票，證明很多觀眾喜愛！」

而「最佳男配角」馮皓揚簡單一句表現了《媽媽的神奇小子》的團隊精神：「無大家，無我！」而海報設計師曾覓獲君如大讚，全因能捕捉各演員情緒最激動的一刻。

頒獎環節中設早前於社交媒體中收集提問，君如被問《媽媽的神奇小子》獲得多個民選獎項，最近又得到國際影壇肯定成為奧斯卡評審的感受，她表示當然很高興讚激動，因這兩樣都是很大的榮譽，同時因疫情，在家中苦練鋼琴，剛考獲鋼琴兩級成績亦屬榮譽之一，所以最近可說三喜臨門！

而最後君如更希望同行繼續共勉：「最緊要熱愛電影，才可以拍出好電影！」然後君如竟突然出現宣傳mode上身，呼籲大家繼續支持香港電影同時，一定要支持《闔家辣》！

▲ 廖子妤

想演任劍輝



另一頒獎環節就頒發給憑《梅愛芳》獲緻的廖子妤，自言到領獎一刻才感到實在，因對上一次得到演員獎已經是讀書時得到的「最佳女演員獎」。

被問到往後想挑戰的角色時，Fish立即想到希望有機會演視障人仕，因為過往得到演戲的讚賞大多與眼神有關，當不能靠最擅長眼神，絕對是一大挑戰。

而如揀一位傳奇人物去飾演，Fish因愛戶劇文化，所以最想飾演任劍輝，加上她自帶英氣，又喜愛著西裝，好希望如果有導演對這個題材有興趣，一定要casting她，更笑言頒獎環節成「搲撈大會」。

Fish最後表示回憶十年前夢想到香港發展，個人天賦，努力與運氣都缺一不可：「希望做好自己報答由小看到大的香港電影！」



本年度《票選大獎》民選得獎者：

全民票選最佳電影：《媽媽的神奇小子》

全民票選最佳導演：尹志文《媽媽的神奇小子》

全民票選最佳男主角：梁仲恆《媽媽的神奇小子》

全民票選最佳女主角：吳君如《媽媽的神奇小子》

全民票選最佳男配角： 馮皓揚《媽媽的神奇小子》

全民票選最佳女配角：廖子妤《梅艷芳》

全民票選最佳新導演：陳健朗《手捲煙》

全民票選最佳新演員：盧瀚廷《假冒女團》

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