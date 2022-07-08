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【榴槤放題】Pier 1929 全新馬來西亞榴槤放題　4位同時報名一人可享半價優惠【附預訂連結】

休閒消費 11:50 2022/07/08

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Pier 1929 全新馬來西亞榴槤放題又開始啦。(餐廳提供)

又到馬來西亞榴槤當造旺季，灣仔的Pier 1929最新推出2.5小時榴槤大放送。以全新主題Monster Durian大玩特玩， 重新定義不一樣的榴槤放題享受之旅， 將於7月18日至28日，一連11日舉行。

來自馬來西亞的榴槤屆時將會化身成充滿玩味及富時尚感的Monster Durian登陸灣仔，每位$680（需加一），可於2.5小時內無限任食多款馬來西亞榴槤。但現在則可以4位同時報名，第4位可享半價優惠。

放題中除可任食榴槤外，還有其他美味鹹甜點。(餐廳提供)

每位客人可任吃約5款不同品種的榴槤外，還會供應一人一份以榴槤炮製的各式鹹甜美點，如D24榴槤芝士脆撻、D24榴槤菠蘿油、山竹石榴無酒精雞尾酒啫喱、榴槤朱古力、馬來西亞叻沙榴槤蝦多士等等，更有榴槤燉雞湯及枝裝水一枝 ，必定令一眾榴槤控欣喜若狂 。

值得一提的是屆時同場的餐廳中庭位置，將會搖身一變「Monster Durian 異想世界市集」，除了開放給所有公眾免費入場外，更可於各大攤位購買特色食品及飲品，享受不一樣的東南亞風情，將榴槤的獨特滋味延伸至家中慢慢細味。

D24榴槤菠蘿油，新奇組合。(餐廳提供)

Monster Durian 馬來西亞榴槤放題
供應日期：7月18日至28日 (每日3場)
供應時間：12nn-2:30pm、4pm-6:30pm、7:30pm-10pm
地址：灣仔灣仔碼頭2樓Pier 1929
電話：3188 9677
價錢：每位$680、另收加一服務費 (4位同時報名，第4位可享半價優惠)
網上預訂按此連結

記者：郭秀芳

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