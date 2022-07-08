【美食速報】雀巢全新配方ACTI-V低脂乳酪　含10億個FORTIS雙歧益生菌改善腸道健康

▲ 雀巢推出全新配方ACTI-V低脂乳酪。（圖片由雀巢提供）

都市人生活食無定時，又經常捱更抵夜，不規律的飲食作息習慣，容易受宿便肚漲困擾。雀巢為了改善大家腸道暢順的問題，推出了全新配方ACTI-V低脂乳酪，輕盈美味，讓大家維持健康生活！

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雀巢指ACTI-V低脂乳酪 每杯富含10億個 FORTIS雙歧益生菌，抗酸能力強，在高酸性的環境測試中，對比其他益生菌，證實為存活率最高。有效發揮腸道暢順作用，益生菌有助平衡腸道微生態，促進腸道暢順，為大家清走宿便，還可維持免疫力。

▲ 原味乳酪及非原味乳酪。（圖片由雀巢提供）

全新配方加入天然酵素，口感細膩順滑，低脂乳酪配合蛋白質，有助修補肌肉。低脂乳酪五款口味包：原味、藍莓、士多啤梨；以及白桃和紅石榴蘆薈兩種全新口味，其中非原味低脂乳酪含真正果肉。低脂乳酪無添加人造色素，無添加甜味劑及無添加防腐劑！

銷售點：各大便利店及超級市場陸續推出。

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責任編緝：蕭雅文