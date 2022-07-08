【性格巨星】Ian傳發藝術家脾氣驚動高層　一文盡睇圈中「太有性格」遭雪藏藝人

▲ 真係咁唔聽話？

人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）近日有指他因發藝術家脾氣，故傳被公司以「半雪藏」處分。其實圈中有不少藝人為「性格巨星」，經常要求多多又耍大擺而嘈「雪藏」。

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【MIRROR成員】陳卓賢被公司半雪藏？ 傳Ian發脾氣不滿公司偏心Anson Lo

陳慧珊

昔日TVB四大花旦之一的陳慧珊婚後減產，其後回巢TVB拍劇，卻屢傳耍大牌。

拍攝《搜下留情》期間被指經常發脾氣，而拍《女人俱樂部》時又傳擺阿姐款，教人做戲兼缺席宣傳，台前幕後人員都怕了她。2015年她接拍《波士早晨》再被爆出黑面掟劇本，隨後便離巢。

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朱晨麗

前港姐冠軍朱晨麗曾獲TVB力捧為當家花旦，惟有指她不懂做人，與人相處有問題，又屢與拍檔發生摩擦，先與洪永城爆出「抽水事件」，引起爭議！

及後，被指拍攝《大醬園》時經常以休息為由請假，令同劇的拍檔龔嘉欣不滿，更在社交網暗寸：「怕辛苦便不要當演員。」

最終形象受損的朱晨麗傳被TVB雪藏，近兩年沒有劇集出街，更被飛出重頭劇《巾幗梟雄4》。直至今年才疑似「解凍」，有得接拍劇集及電影，回歸幕前。

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鄧佩儀

前華姐冠軍鄧佩儀於2021年劇集《換命真相》中首度擔正做女主角，足見備受TVB重用，不過有指她在拍攝此劇期間，短短開工十多日已辣㷫「好好先生」張頴康，更因而鬧不和。

而且，據知她非常有性格，往往過於堅持己見，對拍檔甚至導演的意見也充耳不聞。加上，未知是否因首度擔正做「女一」壓力太大，她不時擺出「生人勿近」的樣子，獨自匿在一旁不與對手溝通，令人覺得難相處，就連幕後工作人員亦對她有微言。

不但如此，愛整潔的她一向親自化妝，對於拍劇要用公家化妝品相當抗拒，導致出現摩擦，種種負評令她「一劇玩完」，拍畢《換》劇後便再沒戲劇監製起用她。

她被TVB投閒置散後，便返回加拿大陪家人，直至現今仍回歸無期。

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許廷鏗

許廷鏗（Alfred）於去年3月時傳與華納唱片公司吵大鑊，有指一向有主見的他，對於覺得公司不合適的安排採取不合作態度，加上當時更傳出他私下接Job，令公司震怒，將他在公司官方宣傳貼文全部「刪除」，至於Alfred個人網上頻道相關華納歌曲的短片亦全被刪走。

而Alfred並非首次發生同類事件，當年他與星夢不歡而散，盛傳他當時拒絕唱劇集歌，寧被雪藏都要爭取自由度，結果遭當時在位的星夢CEO何哲圖列入「不受歡迎名單」，自2017年開始絕迹TVB所有節目。

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