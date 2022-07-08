【免費篩查】醫療集團與中西區康健站中環街巿設檢測站　為市民作免費慢性病篩查【附詳情】

▲ 「健康‧至尚 」健康檢測站於中環街市提供免費慢性病篩查。（尚至醫療提供圖片）

過重及肥胖、高血壓、糖尿病和高膽固醇血症在本港人口相當普遍，而為了提高巿民對慢性病的關注，尚至醫療集團聯同中西區地區康健站由即日至下周五（15日），在中環街市舉行「健康‧至尚」健康檢測站，為市民提供免費健康檢測及諮詢服務，檢測項目包括脂肪肝及肝纖維化檢測、眼底攝影中風篩查、糖尿病及痛風篩查，以及痛症評估；另有註冊營養師和物理治療師等為檢測者分析報告和提供健康飲食建議。

據世界衛生組織的資料顯示，慢性病每年可導致全球4,100萬人死亡，相當於全球總死亡的71%，惟很多人因為沒有明顯病徵，而未能意識到身體已經響起慢性病的警號。為了提供健康推廣和教育、健康風險評估、慢性疾病管理等重點基層醫療服務，政府自2019年起開始在全港18區設立地區康健站。

「健康‧至尚」健康檢測站為巿民提供免費的慢性疾病篩查服務，而中西區地區康健站的目標是成為市民的健康咨詢中心、提供健康教育資訊並轉介合適人仕進行健康篩查，希望在社區推動「早篩查、早治療」的概念，減低巿民患上慢性疾病的機會。

尚至醫療集團行政總裁潘耀堅希望，定期的健康篩查能讓巿民更有效地管理健康，長遠有助減輕本港的醫療壓力；另希望透過定期舉辦社區活動讓巿民及早認清健康風險。

免費健康檢測的詳情：

在中西區居住或工作的人士只要帶同住址/工作證明及身分證明文件，即場登記成為中西區地區康健站會員，即可參加活動。

活動日程﹕

日期 時間 檢測項目 7月7-8日 12:00 – 20:00 脂肪肝及肝纖維化檢測* 7月9-10日 10:00 – 18:00 眼底攝影中風篩查 7月11-12日 10:00 – 20:00 糖尿病#及痛風篩查 7月13-15日 10:00 – 18:00 慢性痛症篩查

*檢查前需空腹3小時 #檢查前需空腹8小時

檢測項目接受網上預約，亦預留部分名額作現場登記。參加者須登記成為中西區地區康健站會員。活動詳情及參加辦法可瀏覽以下網址﹕https://virtusmedical.com/VHSxDHCECW

最新影片：【TOPick診症室】間質性肺病可致肺纖維化 醫生拆解兩類患者最新治療

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩