【安倍晉三中槍】日媒：奈良演講時被霰彈槍從背後擊中　消息指「心肺停止」

▲ 日本前首相安倍晉三疑中槍倒地。（網上圖片）

日本前首相安倍晉三疑中槍倒地。

據日媒報道，在當地時間今日（8日）早上約11時30分，他在奈良市大和西大寺車站附近發表演講時，突然倒地。

現場消息指，在場採訪的記者聽見2聲懷疑槍響聲，安倍晉三中槍流血倒地，失去意識被送上救護車。

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涉案嫌疑人為一名40多歲男子，已被當場制伏，並沒收其槍支。

亦有消息指，安倍晉三正處於心肺停止狀態。據當地警方稱，安倍晉三懷疑被霰彈槍從背後擊中。

▲ 日本前首相安倍晉三疑中槍倒地。（Twitter圖片）

據日媒NHK報道，槍擊發生時附近一位女目擊者指，安倍晉三正發表講話時，他後方出現一名男子。她在第一槍聽到非常響亮的聲音，但安倍晉三並沒有倒下，其後第二槍再出，安倍晉三就倒下了。而周圍很多人都在圍觀做心肺復甦。

▲ 目擊者指，周圍很多人都在圍觀做心肺復甦。（Twitter@116518LN）

目擊者指，涉案嫌犯身穿一件灰色的T恤，他沒有逃跑，一直呆在那裡，槍就在那兒。

據了解，涉案男子年約41歲，名為山上徹也。他住在奈良縣，現因涉嫌謀殺未遂被捕。

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記者：黃穎津