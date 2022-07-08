【北歐教育】給子女「發呆時間」發揮創意 瑞典港媽：北歐很少將精英資優講出口

▲ 給孩子空間「發呆」，未必是浪費時間。

北歐教育近年在本港成為熱門話題，皆因北歐五國，包括挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、冰島，在幸福感、創意產業、競爭力三方面均在全球保持前列位置，讓人驚嘆。而全港首個北歐教育基地（Nordic Education Hub）則在6月中旬正式開幕。基地創辦人之一的劉詠妍接受TOPick專訪時表示，基地希望將北歐教育引入香港，但並非要顛覆香港人原有的教育觀念，而是希望將北歐教育的優點融入香港，慢慢釋放能量，為香港發展創意產業作出貢獻，「呢個係一個漫長嘅過程。」

劉詠妍的丈夫是瑞典人，兩夫婦育有一名10歲女兒。作為港瑞混血兒的港媽，她自己亦在結婚前，於瑞典生活多年，她對北歐教育最深刻的印象是當地人主張個性化教育，而非把孩子變成標準化的「教育產品」，同時也給予擁有不同天賦的孩子平等的教育機會。

劉詠妍說，相比起港人強調競爭的個性，北歐人更內斂，但也更有耐性，既讓孩子見識、探索世界，也容許他們有時間「發呆」，消化自己的識見，有空間去發揮創意。

▲ 正值暑假，劉詠妍接受專訪時，女兒雨桐（Viola）也陪伴在旁。（莊恭南攝）

劉詠妍表示，自己帶著「補足」的態度，在香港創辦北歐教育基地。她坦言，香港也有自己的長處，比如香港人較為進取，勇於面對挑戰和競爭。相比之下，北歐人卻更內斂。她笑言，自己的女兒雨桐（Viola）同樣遺傳了爸爸「怕醜」的一面，

北歐人係察覺到呢一點嘅，所以佢哋嘅教育觀念，係希望小朋友見識多啲，就算怕醜，都會比較有底氣，都可以有能力發揮自己最好嘅一面。

北歐教育強調個性化，尊重擁有不同性格、特長的小朋友。劉詠妍指，香港乃至東亞的傳統教育模式，都是強調標準化的「應試教育」，但北歐則是要「自主教育」，「呢點其實唔容易做，老師嘅責任更大，要引導唔同嘅小朋友搵到自己想學嘅範疇，但一旦做到自主學習，效果會非常好，學生亦會學得更加快樂。」

重視「橫向」能力 熱衷走進大自然

其次，北歐教育也講求協調，劉詠妍形容，這是強調「橫向發展」的教育理念，「佢哋經常鍾意帶學生走入大自然，用誇學科嘅角度去發現問題，解決問題。」瑞典人從幼稚園開始，就非常鼓勵孩子探索大自然，「就算落大雨，佢哋都要去沙灘，唱歌、跳舞、玩遊戲、做實驗，係大自然入面搵素材。」

她指，後來她才明白，在北歐人的心中，人類就是從大自然而來的，同時也是生活在大自然當中，而人類的許多知識，也都是來自於探索大自然。

大自然有取之不盡的學習素材。

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她舉例，瑞典人會讓小朋友秋天去採蘑菇，然後賣蘑菇籌款，為學校圖書館添置書籍。過程中，涉及到學習菌類生物的特性，哪種蘑菇有毒？哪種適合食用？哪個森林比較多蘑菇？亦要討論如何管理財務。賣多少錢？有多少錢買書？買哪些書？當中有生物學、財務、地理，管理，甚至人文的知識。「正正是大自然就引導你，完成了這個學習過程。」

瑞典人不講「資優」

另外，北歐人比較重視平等教育，不會刻意將人和學生分為三六九等，劉詠妍說：

佢哋好少將精英，資優呢啲概念講出口，但就會因應每個學生嘅長處，能力，盡量畀最適合嘅教導佢哋。

她又提到，雖然現時女兒Viola跟隨自己在港就學，但每年暑假，她都會帶女兒周遊歐洲，並回到瑞典，參加「夏季學校」課程，「不同背景，在全世界各地居住的瑞典人，都會參加，就連皇室成員都一樣，同普通人一齊讀書。」

其實，2017年瑞典王子訪港時，就親身乘搭港鐵，一嘗香港的大排檔美味，盡顯「落地」的親民一面。劉詠妍說，「佢哋唔會覺得社會上，某一種人係應該高高在上，反而佢哋會覺得，嘗試唔同嘅嘢，係一件好有形嘅事。」

不過，劉詠妍也感慨，要在香港推廣北歐教育，絕非易事，「家庭教育好重要，如果學校用一種方法，家長嘅觀念，返到屋企，仍然係填鴨，都唔會有用。」她強調，北歐教育基地也希望推廣親子教育，「希望父母係屋企都可以堅持自主教育，釋放小朋友嘅本能同創意。」

「獨處發呆」助孩子消化所見所學

她指，自己在瑞典生活時，學了一件事，至今仍在女兒的日常教育中貫徹。

一定要畀空閒時間小朋友獨處。我哋香港人生活節奏急速，比較浮躁，又會焦慮，怕小朋友會浪費咗時間，於是搏命係仔女嘅時間表入面塞滿活動，但北歐人願意畀小朋友有發呆嘅時間，消化自己見到、聽到、學到嘅嘢，正正係呢啲睇落無所事事嘅時間，培養到佢哋嘅創意。

她指，在「發呆時間」裡，小朋友可以自由畫畫、閱讀、玩玩具、自己想像屬於自己的小世界。

▲ 小朋友做科學實驗，不亦樂乎。（受訪者提供）

香港家長熱衷於用各類活動和興趣班「填滿」子女的日常生活，北歐教育卻重視給孩子空間。劉詠妍不諱言，目前北歐教育基地的課程，其實也是一種興趣班，包括丹麥寫作室、芬蘭科學小工場、瑞典情商學堂等。不過，她強調，北歐教育的理念是「全人教育」，「香港小朋友缺乏嘅，當然應該補足，但我哋同樣希望透過興趣班帶出我哋嘅理念。」能力不止是某一範疇的技能和知識，更是學習過程中的創意思維，劉詠妍說，「呢個先係未來社會人才所需要擁有嘅特質。」

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劉詠妍表示，北歐教育基地並非要將北歐人的教育方式和制度完全照搬來香港，全盤顛覆香港人的教育觀念，「會好容易水土不服」。她指，希望以務實的態度，以「補足」的形式，讓北歐教育的優點融入香港教育，慢慢帶到香港人教育思維的轉變，讓北歐教育在香港更持久地釋放更大能量，「呢個係一個漫長嘅事業。」

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記者：莊恭南