【自由身】簡淑兒自揭與男友私人生活點滴　Jessica離開大台哽咽：真係好鍾意呢行

快將踏入33歲的簡淑兒（Jessica）參加《2012年度香港小姐競選》而入行，終於落敗三甲，但獲TVB賞識簽約於旗下。

上月，簡淑兒在社交平台突然宣布約滿離巢，帖文中強調不想活在框框之中，有感而發寫道：「曾經有一份執着，好想喺到做到啲成績出嚟。去到有一刻，發覺自己唔想再活喺一個框框入邊，慢慢咁失去自己嘅價值......」

最新影片推介：Sica專訪

【離開大台】簡淑兒與TVB結束賓主關係 Jessica：唔想再活喺一個框框入邊

跳出Comfort Zone

相隔2個星期，Jessica現身為林柏希主持的網上訪談節目《月傾會》擔任嘉賓。

訪問中她表示已加入TVB 10年，故決心要跳出舒適圈：「10年前嘅我，都係因為跳出咗自己嘅comfort zone，先會入到呢一行。10年之後，不如再試下跳出comfort zone，睇下會唔會有更多進步。嚟到呢個位，自己好似stuck住咗，所以想跳出去囉！」

她憶起初入行時，有同事曾跟她說：「呢行靚嘅女仔大把，你又冇名銜、又唔係讀藝訓、又冇讀過演藝，你又冇後台，你覺得自己憑咩呢？」她藉此希望跟對方說：「憑我真係好鍾意，同埋我真係唔肯放棄。」

Jessica邊說邊含淚哽咽，指自己非常感恩得到這些年的演出機會：「真係好想話畀大家聽，其實唔需要㗎，如果你真係好鍾意嘅話，你就去做。」

2015年，Jessica與許雅婷（Kabby）、袁紫僑（CoCo）及溫心（Swan）組成女子組台「少女標本」，可惜歌唱事業發展平平，2017年後組合已不再合體活動，與解散無異。

其後專心在演員方面發展，2016年憑着處境劇《愛·回家之八時入席》裏飾演「袁冰冰（Elsa）」一角，因笑容甜美而引起網民關注。今時今日的Jessica，坦言最喜愛當演員。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

與麥大力甜蜜史

去年認愛參加《衝上雲霄大賽》勝出而加入娛樂圈的靚仔機師麥大力，Jessica笑言不是被斷正拍拖，也不想公開戀情。

林柏希問到麥大力待她如何、是否很錫她，她不禁甜蜜冧笑，更笑到招牌腰果眼出晒來：「都OK嘅，哈哈！」她指男友仍在幕前工作，未有回復機師一職。

二人拍拖逾一年，Jessica透露男友當初展開追求時，上天下海乜都做齊：「問佢有冇興趣去行山，因為我係夜晚黑去行，跟住之後就去潛水。行山嗰次，佢本身諗住女仔行山都係行吓啫，但係嗰次我哋攞埋繩去爬，跟住就刮損咗佢！上山下海，佢就話，如果我都追唔到呢個女仔，我都唔知仲有啲咩可以做喇，佢講完俾我聽，我都覺得有少少感動！」

同時，Jessica亦分享一次鬧交經歷，對方因太緊張她而大發雷霆：「有一次電話冇signal收唔到，之後佢搵唔到我，因為佢擔心。但係我嘅性格就覺得，我都唔知你打畀我，唔關我事㗎嘛！」她對麥大力百分之百信任，不會互相check手機。

▲ Jessica分享與男友麥大力的甜蜜史。（Instagram圖片）

【明星扮靚】麥大力少年時原來是肥仔 分享成功減肥操肌關鍵

回復自由身

談及未來動向，回復自由身的Jessica希望作出更多嘗試，不會規限簽約經理人公司：「唔一定要有公司，先有你嘅價值。一個人嘅價值，應該去到邊度都有。我依家好努力去build up價值，睇吓嚟緊會唔會有唔同project，或者自己試吓拍片。」

對於入行多年被指有錢女靠家人，Jessica再次否認並指：「屋企人就算搵幾多都好，都同你冇乜關連，因為你自己都要有你自己生活，冇理由呢一世都係靠屋企。」

從小跟家人移居美國的她，透露讀書時期被霸凌，試過被人剪頭髮及推落樓梯，讓Jessica性格變得更內向：「父母覺得我出嚟做嘢會好蝕底，所以想我去見識吓，去參加港姐識多啲嘢，但就冇諗過我會留喺呢行。」

▲ （Instagram圖片）

整容疑雲

去到重頭環節《大膽答 冇膽食》，林柏希預備了Jessica最怕的芫荽食物，芫荽燒賣及鮮榨苦瓜汁。

問到在TVB的10年間，最開心和最不開心的事，她表示最開心認識同屆選港姐的閨蜜陳婉衡（Alycia）：「呢10年裏面，如果冇佢喺身邊，日子未必會咁開心。」

至於最不開心的事，她直言因為一張選美舊相：「依家每一次睇報道，關於我嘅報道，都會有一張好核突嘅相喺隔離，哈哈哈！我媽咪話有一次睇報紙，見到我張相隔離有個女人，佢唔認得嗰個係我囉！」

Jessica一直被網民質疑整容，對此她已沒好氣地說：「由我一入行到依家，選完（港姐）出嚟就已經咁講，其實我已經答過無數咁多次，我已經唔想再答。如果要繼續講，呢個當然我控制唔到，但係我就選擇咗唔會再答呢個問題。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4