【MIRROR成員】Anson Lo與毛姐+古天樂慶生 教主：我愛你們每一位神徒
昨天（7月7日）是「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的生日，神徒傳承教主的善良與愛心，策劃連串生日應援活動，「教主碼頭」更是人山人海。
而正在為MIRROR紅館騷作準備的教主，除獲MIRROR兄弟、舞蹈員賀壽，又與大前輩毛舜筠（毛姐）、古天樂開心慶生！
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與毛姐+古天樂開心慶生
曾與Anson Lo合作電影的毛姐於Instagram限時動態上載與古天樂、Anson Lo、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）的合照，寫道：「能夠在你生日的日子一起慶祝，實在太過令人羨慕」。
而古天樂向來樂於提攜後輩，除了與Anson Lo慶生外，相信也為他們送上打氣說話呢！
MIRROR兄弟「零反應」
MIRROR一眾成員早在IG向Anson Lo送上祝福，至於MIRROR官方IG分享他收到蛋糕時的片段，眾人延續為Tiger慶生時的爆趣「零反應」，只是一同看著Anson Lo呢！
教主不斷地笑，後來就語帶尷尬地說：「生日快樂 Yeah 開心」。
教主現身打卡
Anson Lo也親身到「教主碼頭」、生日Pop-up店打卡，並於IG發感謝文：
之前說過
我的生日亦代表你們的生日
祝大家生日快樂🎂
多謝你們每一句的祝福
多謝你們每一位的應援
多謝你們依然陪著我走
我愛你們每一位神徒👶🏻
還記得上星期的遊戲嗎？
開心就留低一個「❤️」
今日好開心，我留先～
❤️
另外，他表示今年生日好窩心，「所有訊息未能逐一回覆，感謝每位前輩、朋友、客戶和媒體的祝福」。
撰文 : TOPick柴犬出動