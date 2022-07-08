【MIRROR成員】Anson Lo與毛姐+古天樂慶生　教主：我愛你們每一位神徒

昨天（7月7日）是「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的生日，神徒傳承教主的善良與愛心，策劃連串生日應援活動，「教主碼頭」更是人山人海。

而正在為MIRROR紅館騷作準備的教主，除獲MIRROR兄弟、舞蹈員賀壽，又與大前輩毛舜筠（毛姐）、古天樂開心慶生！

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與毛姐+古天樂開心慶生

曾與Anson Lo合作電影的毛姐於Instagram限時動態上載與古天樂、Anson Lo、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）的合照，寫道：「能夠在你生日的日子一起慶祝，實在太過令人羨慕」。

而古天樂向來樂於提攜後輩，除了與Anson Lo慶生外，相信也為他們送上打氣說話呢！

MIRROR兄弟「零反應」

MIRROR一眾成員早在IG向Anson Lo送上祝福，至於MIRROR官方IG分享他收到蛋糕時的片段，眾人延續為Tiger慶生時的爆趣「零反應」，只是一同看著Anson Lo呢！

教主不斷地笑，後來就語帶尷尬地說：「生日快樂 Yeah 開心」。

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教主現身打卡

Anson Lo也親身到「教主碼頭」、生日Pop-up店打卡，並於IG發感謝文：

之前說過

我的生日亦代表你們的生日

祝大家生日快樂🎂

多謝你們每一句的祝福

多謝你們每一位的應援

多謝你們依然陪著我走

我愛你們每一位神徒👶🏻



還記得上星期的遊戲嗎？

開心就留低一個「❤️」



今日好開心，我留先～

❤️

另外，他表示今年生日好窩心，「所有訊息未能逐一回覆，感謝每位前輩、朋友、客戶和媒體的祝福」。