【求子辛酸】求子5年曾打數百針日吃25粒藥　42歲台女星歷流產之苦終如願誕女

▲ 趙小僑歷流產之苦終如願誕女。

不少夫婦婚後都積極備孕，組織家庭，但求子之路卻並非人人順利。42歲台灣女藝人趙小僑與大12年的丈夫劉亮佐，婚後5年來做過人工受孕、試管嬰兒，更經歷過流產，直至去年最後一次試管嬰兒如願懷孕，近日終平安誕下女兒，笑言自己「將邁向另一條辛苦又幸福的人生道路」。

趙小僑日前在Instagram報喜，指自己已平安誕下女兒「典典寶寶」。她表示，原本因為胎位不正要跟醫生討論剖腹產的時間，但37周的BB卻等不及突然穿水，丈夫在當晚把她送院，醫生建議到早上再進行手術。

她憶述，在7月5日早上半身麻醉進行剖腹產，緊張到忘了害怕，因為當時她只想著女兒要平安健康地出生。

當我一聽到典典寶寶哭聲，就馬上大哭。斗哥（丈夫）去辦住院手續時在電梯門前哭了，他說這一切真的好不容易。

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親餵母乳是難關

這兩年半以來，趙小僑取了96顆卵子，一直到第4次才成功生下女兒。女兒出生時重6磅，非常健康，她表示終於放下心頭大石，接下來也將邁向另一條辛苦又幸福的人生道路。

昨晚（7日）趙小僑再於IG更新近況，她表示自己恢復得很好，排氣正常，已拆尿喉，亦能下床走動，幸運地沒有感受到傷口的疼痛。

不過，她卻面對哺乳難題，她坦言，乳頭的痛比剖腹產傷口還要痛，就像手指1秒內2次被門夾到，而且持續10到30分鐘，每天8至12次，至今她仍未完全克服，但看到女兒吃飽後紅通通的滿足小臉，她就知道自己一定會撐過去。

媽咪一定要把你養成白白胖胖的健康寶寶。

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為懷孕打數百針

趙小僑過去嘗試不孕症治療，看過西醫、中醫調理。其後她更嘗試試管嬰兒方法，自己打排卵針，在子宮扎了數百針，並一日吃25粒藥，最終取出50多顆卵子，但都無法成功懷孕。她好不容易於去年2月宣布成功懷孕，卻在懷孕16周時，胎兒突然無心跳，經歷引產的陣痛及出血。

丈夫和繼子都不忍心看她打那麼多針和吃藥，都勸她放棄生育。不過，趙小僑想再嘗試試管嬰兒，劉亮佐心痛妻子，跟她約定這是最後一次。趙小僑成功懷孕，劉亮佐表示「小僑真的太辛苦了，你實在是一位超級偉大的媽媽」。

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責任編輯︰王明芳