【開心速遞】風少教主誕轉型扮Anson Lo　「翻版粉紅教主」陳浚霆演出引討論

▲ 《開心速遞》的風少（陳浚霆飾）倒模Anson Lo。

昨日（7月7日）是MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）生日，又名教主誕，大量神徒外出為教主慶生，街上一片粉紅海。

昨晚的公仔箱內亦出現一位翻版的粉紅教主，由陳浚霆飾演的風少於TVB劇《愛‧回家之開心速遞》中搖身一變成為了「可愛風」，穿上粉紅西裝的風少以劉海髮型示人，且擺出各種甫士大賣可愛，倒模Anson Lo的打扮及舉止。

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風少賣可愛

昨晚的《開心速遞》播至第1647集「可愛風暴」，熊若水（呂慧儀飾）、高栢菲（湯盈盈飾）等看到蔥頭的新廣告，大讚他可愛，不過風少、Peter（杜大偉飾）等卻大為反感，難以接受男人被形容為可愛。

風少及後發現不少男同事藉着「扮可愛」討人歡喜，獲得好處。

另一方面，璟風因批評蔥頭（丘梓謙飾）而得罪某位老闆，遭大小姐（林淑敏飾）責備。

風少為了迎合老闆，被迫扮可愛示範廣告的細節，怎料被人拍下影片並放到秘密網上。風少的可愛模樣大受歡迎，他竟因此銳意改變形象，換上粉紅造型及剪劉海髮型，更向大家擺出多個可愛甫士。

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倒模教主

風少的造型及舉止跟MIRROR的Anson Lo十分相似，於網上引起討論。

有觀眾留言：「今集真係好正，笑到肚痛！」、「就係要做多啲呢啲諷刺時弊！」、「終於有人講出我心底話！」、「今集幾難頂下！」

亦有不少神徒留言：「好嘔心！教主靚仔好多！」、「唔係個個都著到粉紅色！」、「扮完姜濤扮教主，但扮個個又唔似樣。」、「有正版已足夠！」