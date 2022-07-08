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【第三跑道】機場三跑今起熟習運作　首班商業航班今早著陸

社會 11:20 2022/07/08

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(機管局提供)

香港國際機場今天（8日）開始編排航班在第三跑道熟習運作。第三跑道已編配為機場新的北跑道。

首架在第三跑道熟習運作的飛機屬於政府飛行服務隊，於上午8時24分降落。其後一架來自上海浦東的貨機於上午8時27分着陸，是首架在新跑道熟習運作的商業航班。在第三跑道及相關滑行道上進行的最後準備工作於7月7日傍晚展開，包括香港機場管理局與民航處的聯合檢查隨着機場開始編排航班熟習新跑道運作，中跑道已暫時關閉作重新配置，以配合三跑道系統發展。中跑道暫時關閉期間，機場將使用新的北跑道及南跑道，繼續以雙跑道系統運作。

除第三跑道外，三跑道系統工程項目包括擴建二號客運大樓、興建新T2客運廊、旅客捷運系統及行李處理系統等，目標於2024年如期完成整項工程。

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責任編輯：余思嵐

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