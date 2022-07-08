【風流約翰遜】娶情婦做老婆歷3段婚姻　約翰遜嫌$12萬月薪低難養6子女

▲ 約翰遜風流成性，經歷了3段婚姻最少育有6名子女。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布，辭任保守黨黨魁一職，會留任看守首相至保守黨10月選出新黨魁。早於2020年，政界已盛傳約翰遜嫌首相年薪僅15萬英鎊（約141萬港元）太低未能養家，他去年承認自己有6個孩子，幫手換過很多尿片，有傳媒指出他的子女數目可能更多。

與第二任妻子育4孩

綜合外電報道，約翰遜的感情生活多姿多采，結過3次婚，更被爆出有多次婚外情。有關其子女的數目，一直是英國政界的話題。約翰遜於1987年與在哈佛大學相識的Allegra Mostyn-Owen結婚，未育有孩子，其間約翰遜已搭上情婦、英國律師Marina Wheeler。

▲ 約翰遜宣布辭任保守黨黨魁一職。（法新社）

1993年，約翰遜與Owen離婚，12天後馬上迎娶情婦Wheeler，5星期後誕下兩人第一個女兒Lara，之後每隔兩年再誕一孩，分別為次子Milo、女兒Cassia及兒子Theodore，全部已成年。

被爆出最少5次婚外情

不過，看似美滿家庭的背後，約翰遜被爆出最少5次婚外情，並令兩名情婦懷孕。其中於2000年至2004年間，他與一名女專欄作家有染，更導致女方終止懷孕和流產。2006年，英國《世界新聞報》指約翰遜與《衛報》記者Anna Fazackerley有染，兩人沒有發表評論，但不久之後約翰遜聘請了Fazackerley。

2009年，約翰遜搭上另一名記者兼藝評家情婦Helen Macintyre，兩人誕下一女，但在2013年涉及約翰遜的一場訴訟中，有線索顯示他與Macintyre可能有2個孩子。

▲ 第三任妻子Symonds孭著幼女在旁支持丈夫。（法新社）

現任妻子小24歲 曾歷流產

為他誕下4子女的第二任妻子Wheeler，一直默默忍受丈夫的婚外情，可是約翰遜再被爆出與小24歲、於保守黨工作的Carrie Symonds，令Wheeler終於忍無可忍，2018年決定結束25年婚姻，據報大女Lara更大罵父親為「自私的混蛋」（selfish bastard）。

2019年至2020年，約翰遜忙於處理Wheeler及Symonds之間的「婚姻交接」，約翰遜與情婦Symonds於2019年底宣布訂婚，當時女方已懷孕，翌年4月29日誕下兒子Wilfred。惟2個月前，約翰遜與前妻才剛剛達成財務和解，11月才正式完成離婚手續。

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2021年5月29日，約翰遜終於與Symonds拉埋天窗，情婦又坐正，更成為首相夫人。7月31日，兩人宣布懷有第二胎，並公開較早前Symonds曾經流產。他們的女兒Romy於同年12月9日在倫敦 NHS醫院出生，至今僅7個月大。

否認有私生子 愛湊仔換尿片

現年58歲的約翰遜去年9月接受《美國全國廣播公司》（NBC）訪問時，終於承認自己是6孩爸爸，否認還育有私生子。主持人問他在執政期間，當上年幼小孩的爸爸感覺如何？約翰遜表示很好！

很多事情要忙，我稍後會告訴你。但我喜歡這些（湊小孩），絕對喜歡，我換了很多尿片。

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約翰遜身為多仔公，照顧孩子支出大，於2020年英國政界已盛傳他有意辭職。英國《鏡報》曾引述保守黨員報道，約翰遜私下抱怨其年薪僅得15萬英鎊（約141萬港元），平均只有約12萬港元月薪，比他出任首相前還要低，不足以供養多名孩子及繳付前妻的離婚費。

約翰遜擔任首相前，在《電訊報》撰寫專欄，月薪為2.3萬英鎊（約21.7萬港元），年薪可達27.6萬英鎊（約260萬港元）。另外，約翰遜不時獲邀發表演說，每次收取數萬英鎊報酬，他曾在一個月內發表2次演說，共賺取16萬英鎊（約150萬港元）的收入。

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責任編輯︰林綺玲