【STEM教育】中華媒氣與教城合辦比賽冠軍獎金10萬　鼓勵中小學生設計智慧能源創新方案

▲ 香港中華煤氣有限公司與香港教育城合辦「綠火焰計劃 - 環保智慧能源大賽」。（中華煤氣提供）

香港中華煤氣有限公司與香港教育城合辦「綠火焰計劃 - 環保智慧能源大賽」，鼓勵學生運用任何程式、軟件或工具，設計出全新的智慧能源創新方案，比賽設多個獎項，冠軍更可得10萬獎學金。煤氣公司期望激發學生綜合運用STEM知識，協助能源行業尋找發展智慧能源的新思維、新方案。

比賽分為小學組及中學組，每隊由2至4名學生組成，每間學校參賽隊伍數目不限。比賽設3個主題，分別為「綜合能源解決方案」、「數碼化」及「去碳化」；參賽隊伍須選擇至少一個主題，運用任何程式、軟件或工具，設計出全新的智慧能源創新方案。

為加深學生對比賽主題的認識，主辦方將提供一系列學習工作坊及網上自學資源，內容涉及綠色能源、人工智能應用程式工作坊等，小學組及中學組均設多個獎項，其中兩組別的冠軍隊伍可贏得10萬獎學金。更多比賽詳情可按此瀏覽，獎項詳情如下：

獎項 名額 獎品 冠軍 1 獎學金10萬 亞軍 1 獎學金6萬 季軍 1 獎學金3 萬 優異獎 5 獎學金1 萬 最積極參與獎 1 獎學金1 萬

比賽啟動禮早前舉行，煤氣公司總經理—企業事務陳嘉寶說，藉著煤氣公司成立160周年，希望邀請全港中小學生齊齊發揮智慧、創新意念，啟發公司在智慧能源領域走得更遠，不斷推動可持續發展，更希望比賽能成為同學將優秀意念、嶄新構想轉化為實際行動的平台。香港教育城行政總監鄭弼亮就說，期望參賽學生能靈活地運用所學的知識及實作技巧，發揮潛能，構建創新的智慧能源解決方案，並提升對實踐低碳生活的關注，共建可持續發展的綠色未來。

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責任編輯：黃悅晴