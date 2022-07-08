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【住宅火警】消防處指屋內傢俱等增加火勢出動無人機　已開展調查起火原因

社會 11:53 2022/07/08

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消防處高級消防區長陳富山交代火警。(黃傑偉攝)

飛鵝山有獨立屋發生火警，疏散超過20人到安全地方，暫無接獲受傷報告。詳情即看【下一頁】

消防處高級消防區長陳富山表示，大宅內18名職員自行疏散，消防到場時火勢猛烈，而且面積相當大，30米乘30米，宅內多重間隔、陳設及室內裝飾都加劇火勢蔓延，及濃煙加劇救火難度，影響滅火，目前工具裝備及滅火策略均可以應付火勢，出動無人機可以解決不少問題，如探測火場環境、俯瞰大宅環境。就起火原因，消防已成立火警調查隊跟進。

【三級火】林青霞獨立屋仍需射水降溫　消防出動熱能探測生命無人機

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記者：余思嵐、黃傑偉

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