【寫作奇才】12歲出版童書系列創健力士紀錄　天才少女成全球最年輕女小說家

▲ 天才少女12歲出版兒童小說系列，成為全球最年輕出版系列叢書的女小說家。

小朋友各有天賦才能，只待父母及師長發掘。沙特阿拉伯一名少女在12歲時，出版了兒童冒險小說系列，獲健力士世界紀錄認證，成為全球最年輕出版系列叢書的女小說家。自6歲開始寫作的她一直想創作童書，終夢想成真。

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一年出版同系列2本小說

據健力士世界紀錄網頁報道，現年13歲的Ritaj Hussain Alhazmi來自沙特阿拉伯的達蘭市（Dhahran），2019年，她以12歲295天之齡，出版了首本英語小說《失海寶藏》（Treasure of the Lost Sea），第2本著作《隱世之門》（Portal of the Hidden World）亦於同年出版，創下出版系列著作最年輕女小說家的紀錄。

《失海寶藏》講述了兩兄弟生活在荒島上，家境清貧的故事，他們的生活充滿挑戰和艱辛。隨後發生了一些事情，他們的生活出人意料地轉向了一個新世界，在這個新世界中，他們開始了冒險並成為英雄。

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在等待健力士世界紀錄認證期間，Ritaj去年出版第3本著作《超越未來世界》（Beyond the Future World）。她目前正在編寫系列的第4本書——《通往未知世界》（The Passage to the Unknown）。

寫作靈感來自哈利波特作者

Ritaj頗有語言天份，懂得阿拉伯語和英語，也在學習日語。她受訪時指，「我從6歲開始寫作，當時我在家人的陪同下出國留學」，她7歲時經常到訪沙特阿拉伯的圖書館，並開始寫短篇小說︰

我為我的兒童社群寫作，我意識到這年齡階段的小說並不多，所以我決定自己創作一些。

她的寫作靈感來自《哈利波特》的作者羅琳（J.K. Rowling），也受女小說家Jessica Brody和Joanne Rendell的影響。她想為孩子創作小說故事，幫助他們更有創意地思考，並擴闊他們的想像力。她將繼續寫作，以激勵孩子追逐夢想。

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責任編輯︰王明芳