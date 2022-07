【寫作奇才】12歲出版童書系列創健力士紀錄　天才少女成全球最年輕女小說家

▲ 天才少女12歲出版兒童小說系列,成為全球最年輕出版系列叢書的女小說家。

小朋友各有天賦才能,只待父母及師長發掘。沙特阿拉伯一名少女在12歲時,出版了兒童冒險小說系列,獲健力士世界紀錄認證,成為全球最年輕出版系列叢書的女小說家。自6歲開始寫作的她一直想創作童書,終夢想成真。

一年出版同系列2本小說

據健力士世界紀錄網頁報道,現年13歲的Ritaj Hussain Alhazmi來自沙特阿拉伯的達蘭市(Dhahran),2019年,她以12歲295天之齡,出版了首本英語小說《失海寶藏》(Treasure of the Lost Sea),第2本著作《隱世之門》(Portal of the Hidden World)亦於同年出版,創下出版系列著作最年輕女小說家的紀錄。

《失海寶藏》講述了兩兄弟生活在荒島上,家境清貧的故事,他們的生活充滿挑戰和艱辛。隨後發生了一些事情,他們的生活出人意料地轉向了一個新世界,在這個新世界中,他們開始了冒險並成為英雄。

在等待健力士世界紀錄認證期間,Ritaj去年出版第3本著作《超越未來世界》(Beyond the Future World)。她目前正在編寫系列的第4本書——《通往未知世界》(The Passage to the Unknown)。

寫作靈感來自哈利波特作者

Ritaj頗有語言天份,懂得阿拉伯語和英語,也在學習日語。她受訪時指,「我從6歲開始寫作,當時我在家人的陪同下出國留學」,她7歲時經常到訪沙特阿拉伯的圖書館,並開始寫短篇小說︰

我為我的兒童社群寫作,我意識到這年齡階段的小說並不多,所以我決定自己創作一些。

她的寫作靈感來自《哈利波特》的作者羅琳(J.K. Rowling),也受女小說家Jessica Brody和Joanne Rendell的影響。她想為孩子創作小說故事,幫助他們更有創意地思考,並擴闊他們的想像力。她將繼續寫作,以激勵孩子追逐夢想。

