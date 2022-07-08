【灣區藝人】苑瓊丹開中介公司助年青人北上　為香港青年感慨：他們不知道想做甚麼

▲ 苑瓊丹希望帶動香港年青人往內地發展。

憑參演多套周星馳電影如《唐伯虎點秋香》、《九品芝麻官》而打開內地市場的「石榴姐」苑瓊丹，近年於內地定居兼工作，苑瓊丹涉獵不同的工作範疇，除了直播帶貨外，更於內地投資搞生意。

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苑瓊丹近日接受內地媒體訪問，她希望以身作則。鼓勵香港年青人返內地創業，為此更開設公司做「中介人」，希望可推動新一代來大灣區發展。

早前苑瓊丹和李力持等人接受內地媒體訪問，分享在內地發展的感受，苑瓊丹謂不少香港青年沒有到過內地，因而缺乏認識，她希望藉工作的機會讓他們更認識祖國，她說：「帶動他們回來，影響一個算一個。」

▲ 苑瓊丹接受內地媒體訪問。（影片截圖）

看好大灣區

苑瓊丹續說見過許多迷茫的香港青年，她說：「他們不知道自己想做甚麼，也不知道何去何從」。

因此苑瓊丹於深圳前海開返了一間文化傳播公司，扮演「中間人」角色，助香港青年來內地發展。「國家給予了那麼大的扶持力度，我們作為長輩，自然希望能向他們傳遞這些信息，希望他們看到灣區這個大舞台，希望他們能一展所長。我會一直為此盡力。」

對於想在內地創業的香港青年，苑瓊丹建議：「一定要學好普通話」，另外不要怕辛苦：「努力不會白費，不要怕辛苦，也不要怕吃虧。」

▲ 苑瓊丹近年主力在內地發展。（取自微博）

內地機遇多

苑瓊丹認為內地機會多，鼓勵二三線藝人或綠葉演員可返內地發展，她說：「無論哪個範疇的演員，都有機會一夜爆紅，這更有可能在內地發生。」

2018年苑瓊丹已率先進駐抖音，是最早在抖音開通賬號的香港藝人。今年4月，她開通了內地視頻網站B站賬戶，其中一條視頻如今已有259.3萬播放量。內地網民留言道「一大波童年回憶殺來襲」、「風華絕代石榴姐」等。

苑瓊丹表示喜歡和年輕人多溝通，她說：「我喜歡和年輕人聊天，也願意和年輕人分享一些人生道理。他們聽得進去就聽，聽不進也無所謂。」

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亞視藝訓班出身

現年59歲的苑瓊丹為亞視藝訓班出身，於亞視年代參演過不少劇集，包括《少女慈禧》、《阿SIR阿SIR》、《俄羅斯輪盤》及《殭屍道長》等，但在亞視工作近12年仍未受大眾注意，大家認識她也是從電影開始。

由1991年開始，苑仔參與不少喜劇電影，包括《逃學威龍》、《審死官》、《武狀元蘇乞兒》及《唐伯虎點秋香》等，憑著演喜劇醜角開始為觀眾熟悉，之後苑仔加入TVB，演出《真情》、《男親女愛》和《皆大歡喜》等人氣劇。

於2009年開始，苑仔主力拍攝內地劇集，近兩年亦於國內參與多個真人騷及主持節目，已甚少參演香港劇集。