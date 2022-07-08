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【救急扶危】消防車入公屋疑受阻逾10分鐘　保安拒開閘要消防員拍八達通

健康 12:49 2022/07/08

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消防車入公屋疑受阻逾10分鐘，保安拒開閘要消防員拍八達通。

消防員每次出動救人時都要爭分奪秒，不過近日卻有網民指，有消防車駛入青衣邨時，先是被死車阻路，其後又遭保安拒絕開閘，消防員要下車拍八達通，足足受阻超過10分鐘。

有網民向Facebook專頁「公務員secrets」投稿，指事發於6日晚上約9時半，在青衣邨附近目睹一輛消防車受阻逾10分鐘仍未能入邨，形容過程如同「過三關」。

網民憶述，當時有汽車泊在閘前，消防員要下車，致電車主把車駛走，其後當消防車駛到閘前時，保安員沒有開閘，要消防員下車拍八達通，整個過程消防車被阻礙10多分鐘，「又響安又大叫都入唔到去」。

睇住班消防勁心急又入唔到去真係好心嗡。

最新影片：

貼文引起網民討論，不少人認為保安的做法不妥，「阻礙公職人員辦公，影響公眾安全」、「連最基本見到白車消防車都唔識立即放行協助，爭在未叫班消防員逐個過去登記」。亦有網民認為，「危急無人開閘，消防係可以撞爛度閘入邨的，到時物管就要搵人修理返度閘，費用物管自付」。

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責任編輯：羅嘉欣

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