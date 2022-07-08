【食用安全】女子食半磅冷藏車厘子險亡　食安中心教貯存貼士免受污染

不少市民購買水果後會將其貯存在雪櫃，不過，新鮮水果應儘快食用，否則，冷藏過夜後容易增加細菌感染機會。山東一名女子日前進食約半磅冷藏車厘子後，出現腹瀉、心跳加速，甚至休克而險喪命。

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綜合内地媒體報道，山東一名50歲的女子，日前在晚飯後進食約半磅冷藏過夜的車厘子，當晚即出現腹瀉、心跳加速等不適症狀。因其認為只是腸胃炎而拒絕就醫，自行服藥幾日後仍無好轉，甚至惡化出現脫水、休克、心臟停止跳動等危急情況，最終被送往醫院深切治療部搶救。

冷藏食物引致嚴重細菌感染

當地深切治療部醫生邢金燕表示，該名女士因嚴重感染性休克，導致腎臟及腸道功能衰竭，心臟更一度停跳，隨時死亡。她又提到，夏季是「雪櫃食物中毒」的高峰期，雪櫃內溫度隨著開關門而不穩定，增加細菌繁殖機會。冷藏溫度只可抑制但不能殺滅細菌，部分細菌在冰冷環境甚至更活躍，例如大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等。因此，進食隔夜冷藏食物將有高幾率致細菌感染，嚴重者可危及生命。

冷藏食物貯存貼士

邢金燕建議，若需將食物存放雪櫃，應選擇高質素保鮮盒盛載，避免受細菌交叉感染。

雜物咨詢師阿橙曾接受TOPick訪問表示，食物放到保險盒後，可貼上標籤辨別名稱及有效日期，以提醒自己什麼「要食先」，減少食物過期、囤積情況。

另外，根據食物安全專頁，建議正確處理水果方式如下：

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責任編輯：羅嘉欣