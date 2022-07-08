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【天氣炎熱】周日起一連3日酷熱　最高氣溫約33度

社會 12:24 2022/07/08

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本港地區下午及今晚天氣預測 大致天晴，天氣酷熱。(陳靜儀攝)

天文台今日（8日）表示，隨著高空反氣旋增強下，整個東南部普遍晴朗，本港雖然有雲層覆蓋著，但雲層較為鬆散，在廣東沿岸有驟雨發展，預測今日有陽光，天氣炎熱，最高氣溫約32度。在上午11時45分發出酷熱天氣警告，市民應慎防中暑。

天文台預測本港地區下午及今晚大致天晴，天氣酷熱，但局部地區有驟雨。吹和緩東至東南風。高空反氣旋會在未來數天為華南帶來大致晴朗的天氣，下周初該區天氣酷熱。此外，預料位於南海中部的一道廣闊低壓槽會在下周中期逐漸靠近南海北部，並為該區帶來驟雨。

根據9天天氣預報，明天部分時間有陽光，有幾陣驟雨。周日至下周二天晴酷熱，但局部地區有驟雨。

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責任編輯：余思嵐

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