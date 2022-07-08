【聲夢傳奇2】女團XiX跳唱韓文歌出色被TVB力捧　一文睇盡各成員資料【多圖】

▲ 個個都好叻女！

TVB節目《聲夢傳奇2》明晚（7月8日）播出的第5集，6位導師GinLee（李幸倪）、JW（王灝兒）、泳兒（Vincy）、布志綸（Alan）、林二汶（Eman）及林奕匡（Phil）繼續各自派出一名學員。

同時，並由兩位總監郭偉亮（Eric Kwok）及陳奐仁（Hanji）進行點評，及25名來自樂壇不同界別的代表擔任專業評審，每集獲得最少綠燈者將會被淘汰。

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Janees表現有問題？

自大會公布學員名單後，憑屈機履歷及超強唱功一直穩守頂頭大熱位置的Janees，這集卻遭導師JW狠批尚有很多不足，JW聽了Janees試唱後皺眉謂：「你令聽嗰個覺得好攰，我覺得你唱得好惡！」

愈講愈肉緊的JW一度激動至掟筆之餘，又指Jnees綵排表現強差人意：「我有少少失望，反而教完（唔舒服嘅位）仲誇張咗。」

經過JW努力調教，Janees最終成功掌握「LESS IS MORE」，獻唱完畢後獲讚「每次尾音都推進到個故事」及「好入到個表演」，順利晉身下一輪。

▲ Janees表現不佳。

XiX演出被大讚

Janees本集最強勁敵，則為同是熱門的XiX，獲導師泳兒安排跳唱韓文歌的XiX，以超強隊型及超甜蜜氛圍成功帶動全場氣氛，獲近乎一面倒好評。

「口硬心軟」舒文盛讚「好好睇」、張佳添封她們為「真正女團」，就連「紅燈魔人」伍仲衡亦給予綠燈及正評謂：「你哋一開口，又唱得好又可愛，成件事好Convincing。」

一手「湊大」XiX的Eric Kwok，更錫到出面，公然向現場25名評審下戰書謂：「邊個評審話佢哋唔好，就係同我過唔去。」

當陳奐仁取笑他太過偏心時，Eric理直氣壯回應謂：「你都會架，我想睇住佢哋贏呀。」

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XiX成員個個出色

由莊殷玥（Vici）、劉芷君（Aster）、梁善知（Crystal）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）、楊秉頤（Caitlin）組成的JUNIOR女團XiX，一直表現屨獲讚賞，更曾獲TVB總經理（節目內容營運）曾志偉點名大讚。

當中６位成員各有特色長處，自小在音樂方面獲得不少獎項，位位皆是前途無可限量！

劉芷君（Aster）

現年14歲的Aster除了於9歲時獲選為藝術體操港隊代表外，在唱歌、跳舞、朗誦等不同範疇的比賽中亦是獲獎無數，已公開的比賽獎項至少有15個。

自2020年開始於演藝教育中心進行專業培訓的Aster，更擁有ABRSM Music Theory 5級、ABRSM Piano 6級、ABRSM Singing 6級、RAD Ballet 8級實力。

莊殷玥（Vici）

Aster的宿敵、15歲的Vici同樣被視為賽前大熱。

2021年才正式開始學唱歌的Vici，於同一年橫掃了音樂、跳舞及其他性質比賽至少12個獎項。Vici與Aster一樣是運動健將，並曾於大大小小小型賽車比賽中勇奪至少6個獎項，動靜皆宜。

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繆昀希（Charlotte）

憑實力入屋的Charlotte年僅13歲，不過她於決賽上演唱《跳舞街》時不但舉手投足充滿自信，且全程零索氣，功力深厚。

演出及比賽經驗相當豐富的Charlotte早於4歲時已代表香港飛赴韓國參加2013年韓國最大型街舞比賽，更曾贏得唱歌、跳舞、長笛吹奏、中文書法及朗誦比賽等共18個獎項。

音樂造詣方面，除擁有超過7年學唱歌經驗，Charlotte還坐擁ABRSM Singing 5級（Distinction）及ABRSM Music Theory 5級（Merit）實力。

楊秉頤（Caitlin）

14歲的Caitlin在節目中一直被視為唱家班、有「JUNIOR杜麗莎」之稱的她坐擁ABRSM Singing 8級、ABRSM Violin 8級、ABRSM Piano 5級、ABRSM Music Theory 5級、RAD Ballet 7級資格。

Caitlin自四歲已開始學拉小提琴及彈鋼琴，之後再於9歲開始自學結他，對音樂有濃厚興趣。比賽經驗方面，Caitlin獲獎次數相當誇張，曾先後參加多個朗誦、唱歌、小提琴、鋼琴等比賽的她，相關獎項至少20個。

Caitlin亦是一名游泳健將，在2015-2020年間先後獲得7項三甲佳績。

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梁善知（Crystal）

看似文靜又內向的Crystal，雖然只學了一年半唱歌、連結他都是自學的，但舞台表演經驗同樣豐富，自2015年積極參加各樣比賽的她，獲得獎項至少14個，

當中五項更是冠軍。

為了增加實戰經驗，Crystal更曾於外國唐人街體驗Busking，勇氣十足。

鄧曉殷（Kiele）

醉心歌唱及舞台表演的Kiele自11歲開始報名及參與大大小小音樂劇演出，並曾獲得超過一年的百老匯式歌唱專業訓練。

現時坐擁ABRSM Piano 5級、RAD Ballet 8級資格及7年大提琴拉奏經驗的Kiele，曾參與獲國際認可的樂團演奏，閒來更會寫詩及參加划艇比賽等，是一名全能學生。

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