  • 33°C
香港時間 : 2022708日 (週五) 13:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【發明星夢】明年考DSE女兒只想考藝訓班　港媽趕出家門阻嚇女兒以死相逼

親子 12:54 2022/07/08

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

港媽想女兒腳踏實地做人，但女兒就發明星夢。

偶像明星愈來愈年輕化，韓國發展出「練習生」文化，而香港則有《聲夢JUNIOR》、《全民造星》等選秀節目，學員大部份都是13、14歲，大部份都是學生，令很多發明星夢又具備潛質的青年人可以有方法實現夢想。

有港媽就在「生仔要考牌」的fb專頁稱女兒明年就要考DSE，不過無心向學，終日只顧玩及瞓，而且發明星夢，希投考藝訓班，港媽曾苦口婆心叫女兒腳踏實地做人，不過次次都搞到家嘈屋閉，更被女兒話番轉頭指她「唔明白演藝事業嘅價值，侮辱緊演藝呢門專業」。

最新影片推介:

港媽惟有用趕女兒出家門的方法希望阻嚇她，但女兒竟然以死相逼表示:「死俾我睇或者唔排除屈我虐兒。」港媽最後氣餒表示:「話又話過佢，鬧又鬧過佢，但佢死都唔肯聽，已經完全無晒符。」

帖文一出，網民反應兩極，有人支持女兒追夢，有人覺得港媽應該跟女兒好好分析和傾談，點擊以下看留言：

 

    點擊圖片放大
    +6
    +5

內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【孤寒港媽】要求私補老師幫孩子買飯陪食　港媽拒多付時薪︰陪佢食飯都收錢？
13:08 2022/07/06
【孤寒港媽】要求私補老師幫孩子買飯陪食　港媽拒多付時薪︰陪佢食飯都收錢？
【溫書壓力】陪女溫習備戰考試十分勞氣 港媽訴苦被丈夫嘲諷是更年期
14:30 2022/07/07
【溫書壓力】陪女溫習備戰考試十分勞氣 港媽訴苦被丈夫嘲諷是更年期

你可能感興趣

【孤寒港媽】要求私補老師幫孩子買飯陪食　港媽拒多付時薪︰陪佢食飯都收錢？
13:08 2022/07/06
【孤寒港媽】要求私補老師幫孩子買飯陪食　港媽拒多付時薪︰陪佢食飯都收錢？
【溫書壓力】陪女溫習備戰考試十分勞氣 港媽訴苦被丈夫嘲諷是更年期
14:30 2022/07/07
【溫書壓力】陪女溫習備戰考試十分勞氣 港媽訴苦被丈夫嘲諷是更年期
電影 夫妻之道 電視劇 爸媽心聲 家庭教育 正能量 職場文化 全民造星 DSE

最高瀏覽

【勒索高層】疑遭女員工發相勒索續審　男事主哭訴「想我最愛嘅老婆返屋企」
14:28 2022/07/07
【勒索高層】疑遭女員工發相勒索續審　男事主哭訴「想我最愛嘅老婆返屋企」
【早洩問題】男性超過2分鐘才射精不算早洩　醫生教6招延長時間：看AV反給壓力
16:27 2022/07/07
【早洩問題】男性超過2分鐘才射精不算早洩　醫生教6招延長時間：看AV反給壓力
【教主學歷】Anson Lo 27歲生日感激媽媽栽培　讀青衣Band 1英中DSE中文奪5*
13:42 2022/07/07
【教主學歷】Anson Lo 27歲生日感激媽媽栽培　讀青衣Band 1英中DSE中文奪5*