【發明星夢】明年考DSE女兒只想考藝訓班　港媽趕出家門阻嚇女兒以死相逼

▲ 港媽想女兒腳踏實地做人，但女兒就發明星夢。

偶像明星愈來愈年輕化，韓國發展出「練習生」文化，而香港則有《聲夢JUNIOR》、《全民造星》等選秀節目，學員大部份都是13、14歲，大部份都是學生，令很多發明星夢又具備潛質的青年人可以有方法實現夢想。

有港媽就在「生仔要考牌」的fb專頁稱女兒明年就要考DSE，不過無心向學，終日只顧玩及瞓，而且發明星夢，希投考藝訓班，港媽曾苦口婆心叫女兒腳踏實地做人，不過次次都搞到家嘈屋閉，更被女兒話番轉頭指她「唔明白演藝事業嘅價值，侮辱緊演藝呢門專業」。

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港媽惟有用趕女兒出家門的方法希望阻嚇她，但女兒竟然以死相逼表示:「死俾我睇或者唔排除屈我虐兒。」港媽最後氣餒表示:「話又話過佢，鬧又鬧過佢，但佢死都唔肯聽，已經完全無晒符。」

帖文一出，網民反應兩極，有人支持女兒追夢，有人覺得港媽應該跟女兒好好分析和傾談，點擊以下看留言：

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內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳