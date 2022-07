【暑假節目】T.O.P X Mr n Mrs Moon首辦大型立體展覽　3大Chill搞笑打卡熱點重現IG超歎場面

▲ 展覽設3大「Chill搞笑」太空打卡熱點,展現Mr n Mrs Moon IG超嘆場面,包括3米高巨型「Mr n Mrs Moon空中情侶」、「月亮女神」和「梳化黑洞」。(商場提供)

旺角人氣商場T.O.P This is Our Place夥拍Mr n Mrs Moon,於今個夏季舉行大型展覽 ──【T.O.P x Mr n Mrs Moon.Chill爆豪華團】,由本地90後人氣動畫設計師Mrs Moon創作的Mr n Mrs Moon擔任主角,在Instagram出道僅一年即吸粉超過10萬。設計師透過3D動畫分享夫妻14年來由拍拖到婚後的爆笑日常和潮流話題,誘發讀者共鳴。

這個展覽首推3大「Chill搞笑」打卡位,首站是T.O.P 5樓空中花園,3米高巨型Mr n Mrs Moon空中情侶,與你一齊享受人生。

第二站推薦大家到中庭近距離參觀照亮全場的月亮女神,大家可尋找最佳的賞月角度,拍下「圓」美靚相。

▲ 1樓中庭高掛著「月亮女神」,見到女神記得打招呼同合照!(商場提供)

最後一站,邀請你到梳化黑洞上,與Mr n Mrs Moon躺在梳化上放空,感受一下萬有引力的威力。

欣賞過展覽後,不妨為親朋好友準備手信。T.O.P和Mr n Mrs Moon聯手合作分兩階段推出4大獨家限量Chill爆豪華伴手禮,包括行氣活血燒酒杯、舒筋活絡索繩袋、零死角月圓拼圖及面不改容圓地毯,只要消費滿指定金額即可換領。

▲ 於T.O.P 消費可換領活動特設4款的Mr n Mrs Moon 獨家限量版伴手禮,當中包括「行氣活血燒酒杯」。(商場提供)

此外 , T.O.P更會特別推出一系列獨家Sticker及Wallpaper ,以及與商户合作推出期間限定的主題菜式及活動。

▲ 消費滿指定金額,可換領「零死角月圓拼圖」。(商場提供)

【T.O.P x Mr n Mrs Moon.Chill爆豪華團】

日期:7月22日至9月18日

地址:旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place

記者:招美寶