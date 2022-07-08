【飲食速報】LINE FRIENDS X 雀巢牛奶公司期間限定杯乳酪　買滿$30加$35換購特別版竹托盤

▲ LINE FRIENDS與雀巢牛奶公司乳酪首度合作，推出期間限定杯裝乳酪。

雀巢牛奶公司乳酪最近與同樣重視環保的LINE FRIENDS合作，推出期間限定聯乘系列，LINE FRIENDS的3位可愛朋友仔BROWN，CONY及SALLY，會齊齊現身雀巢牛奶公司杯裝乳酪，提提大家愛愛地球，為環保走多步。

LINE FRIENDS MEETS Nestle DAIRY FARM雀巢牛奶公司期間限定乳酪一共有5款，BROWN、CONY與SALLY齊齊化身綠色大使，在各種果香及綠葉中擁抱地球做環保小先鋒，喚醒大眾的環保意識。

雀巢致力支持可持續發展，並計劃於2025年前實現100%產品包裝可循環再生或可重複使用。今年起，雀巢香港全線杯裝乳酪產品的杯身包裝物料，已轉用可回收的5號塑膠。顧客享用產品後，沖洗乾淨、晾乾及去除產品標籤外層後，即可拿去適當的設施回收，例如雀巢X匡智5號PP塑膠回收計劃的回收點，或各區的綠在區區回收環保站、回收便利點或回收流動點等。

此外，由即日起至8月18日於百佳與惠康等超市，購買任何LINE FRIENDS X雀巢牛奶公司杯裝乳酪產品滿$30，即可加$35換購限定版聯乘系列的天然竹製多功能托盤一塊，材質結實，設輕便手柄方便移動，亦容易清潔及風乾。數量有限，換完即止。

記者︰黃依情