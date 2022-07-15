【若善健談】《年紀大長期服藥易傷肝？》 

肝臟是人體的重要器官，負責製造蛋白質及膽汁、貯存養份如維他命A、D、E、K、B雜及礦物質，同時，它也會儲存肝醣。當血糖過低時，肝臟會把儲備的肝醣轉化為葡萄糖，釋出能量供身體使用。此外，肝臟還有代謝及排毒功能，把藥物、酒精等代謝物排出體外。



踏入老年期，身體機能包括肝功能會逐漸衰退。例如，糖份控制功能受影響，導致血糖過低。因蛋白質製造功能出問題，或導致營養失衡。排毒能力下降，藥物需較長時間才能排出體外，導致較易出現藥物副作用。而很多長者都有三高及慢性疾病，需長期服用多種藥物，或進一步增加傷肝的機會。



平日常見的西藥中，以膽固醇藥、治療真菌藥、治療皮膚問題的維他命A酸，或會影響肝臟。有時候，醫生或要求病人先抽血進行肝功能檢查，看看是否適合服藥。如肝功能不好，藥物就要調減劑量。此外，服藥後需定期抽血檢查，檢驗肝酵素、膽紅素等，以確保肝功能不受藥物影響。



一般來說，長者服藥的依從性很視乎個性及健康狀況。部分長者的記憶力已衰退，需靠照顧者為他安排服藥。有些長者非常聽從醫生指示用藥，但也有些自作主張，胡亂用藥。如用藥不當，情況嚴重時可引致急性肝衰竭，需換肝續命。



因不當用藥造成的藥物性肝炎／肝損傷雖然在香港長者中不算常見，但家人及照顧者也需提高警覺。如長者不幸患上藥物性肝炎，小便會呈茶色、眼白變黃、四肢酸軟無力、或會發燒，最後肝衰竭，甚至昏迷。



不少長者都有服中藥習慣，而治療長期病患的西藥又不能停服。建議中西藥相隔最少兩小時，因藥物會經肝臟或腎臟排出體外，如病人所服的中藥都是經肝排出，可能會相沖，對肝臟造成傷害。



最後溫馨提示：長期服藥者需按時覆診及抽血，平日應避免酒精及不明來歷的中藥配方。肝功能差的人士，服藥更需加倍謹慎，尤其是乙肝帶菌者、脂肪肝及酗酒人士，服任何中西藥前應徵詢醫生意見。除注意飲食外，適量運動可疏肝，加速血液循環，也有助建立良好的生活習慣。



撰文: 朱蘊晶醫生