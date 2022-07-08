【約翰遜減肥】約翰遜曾重245磅染疫後減14磅　倡健康飲食：食少些最有效減肥

▲ 英國首相約翰遜曾帶頭減肥，一個月減去14磅。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）周四宣布，辭任執政保守黨黨魁，留任首相至今年秋天。早前英國公布《國家食品戰略》計劃書，但未有採納業界建議，將垃圾食物稅納入戰略計劃內。約翰遜當時表示，因憂慮食物成本問題，指未到徵收垃圾食品稅的時候，更稱「食少些」是最有效的減肥方法。其實，約翰遜自2020年3月底確診新冠肺炎後更注重健康，並帶頭減了14磅，以鼓勵市民減肥。

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英國政府在6月公布《國家食品戰略》計劃書，惟未有將垃圾食物稅納入戰略計劃內，拒絕採納業界建議。約翰遜當時接受傳媒訪問表示，指當局已與食品商合作，降低食品的糖和鹽含量；並稱政府必須要提倡健康飲食，而最有效的減肥方法是食少些。

其實，約翰遜自染疫復元後已更著重改善健康的問題。2020年3月底，約翰遜因感染新冠肺炎入住ICU，當時他的體重達245磅，以BMI計算屬於「肥胖」（Obese）。他康復後，意識到肥胖會增加新冠肺炎的重症及死亡風險，於是主力靠少吃及多運動，身體力行在一個月內減去14磅。

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同時，約翰遜亦讓公共衛生部門發起改善健康計劃，推行一系列減肥措施，包括禁止垃圾食品推行「買一送一」優惠、禁止商店在收銀處陳列糖果、巧克力、餐廳菜單需標註卡路里、晚上9點前電視不能播放高脂、高糖食品廣告，另外亦擴大國民醫療服務體系（NHS）的減肥服務，鼓勵市民多踩單車，並讓家庭醫生多以「踩單車」作處方，讓肥胖患者減肥。

據英國癌症研究（Cancer Research）指出，現時英國有64%人士處於過重或肥胖，預計在未來20年會上升至71%，其中2,100萬人會處於肥胖，佔所有成人的10分之4（36%）。而英國國民保健服務（NHS）每年花費超過60億英鎊，治療與肥胖相關的健康問題。

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責任編輯：羅嘉欣