【童時愛上你】楊卓娜搶盡主角鏡　怒摑吳家樂騷演技

▲ 《童時愛上你》

TVB劇集《童時愛上你》由高海寧、張振朗、陳展鵬、糖妹（黃山怡）、胡楓、袁文傑、楊卓娜、吳家樂、尹詩沛、黃建東、關曜儁等演出。

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Rock自揭「扭計俠」身份

昨晚（7日）播出的第9集，焦點落在Elsa雷碧倩（楊卓娜飾）及Rock鄧川石（吳家樂飾）兩夫妻身上。Rock與Elsa現實中貌合神離，但在網上以「扭計俠」及「小女鞋」身份溝通時卻相處融洽，Rock更一早知道Elsa就是「小女鞋」，但仍保守秘密繼續接觸「小女鞋」尋求慰藉。

隨着Elsa嗌離婚，Rock終鼓起勇氣向Elsa自揭「扭計俠」身份，Elsa對此不但未能接受，更怒摑Rock兼淚崩謂：「你口口聲聲話愛我，你知我對扭計俠有感情㗎！點解你唔講？你知唔知我喺感情同婚姻之間好矛盾、好內疚？你見到我咁係咪好開心？」

深感內疚的Rock邊哭邊跪求原諒，可惜仍未能平息Elsa怒心，最後Elsa推跌Rock以扭計骰砌成的「肖像畫」憤然離去。

在劇中一直表現甚搶的楊卓娜，這次亦沒有令網民失望，將「精神出軌的內疚」及「對老公懦弱的失望」演繹到位，獲讚演技出色。

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楊卓娜演技爆發

對於角色屢獲好評，楊卓娜（Lenna）受訪時歸功於劇本說：「啲爆喊戲都係跟住劇本去做，只要放鬆自己投入個角色就OK，完全冇刻意諗啲傷心嘢，因為劇本好，令到我情緒推動好自然，對演員嚟講係好大幫助。」

談到角色情緒起伏大，Lenna透露未有將負面情緒帶回家：「咁多年嚟都冇試過，可能未遇到過真係好精神分裂嘅角色。」

另吳家樂為演好「扭計俠」花了不少功夫，監製廖晉碩透露當家樂知道角色擅長玩扭計骰後便開始在家中苦練，監製說：「其中一場講佢一邊傾偈一邊好快咁玩扭計骰，單單一場咁小嘅場口，家樂都用咗好長時間去練，真係落咗好多心機！」

▲ 推冧製作224小時扭計骰肖像畫，楊卓娜直言好心痛。（TVB提供）

Lenna又指與家樂的決裂戲是其中一場最深刻場口，她說：「嗰場戲令到我好崩潰，同埋我要推冧嗰幅肖像畫，幅畫係公司嘅美指同道具部用咗好多時間同埋好多粒扭計骰砌出嚟，推冧佢真係好心痛。我真係好鍾意幅畫，嗰刻我真係有啲崩潰，覺得好對唔住公司道具部嘅同事！」

據知這幅楊卓娜扭計骰肖像畫，總共動用了672個扭計骰，而每個扭計骰要扭成所需圖案約耗時20分鐘，即共用了約224小時製作，一點都不簡單。講到第三度與吳家樂演夫妻，Lenna笑言：「嚟緊有套劇又係同佢做一對，但因為每次嘅角色同埋發揮都好唔同，一定唔會令到觀眾有悶嘅感覺，係有新鮮感同埋有趣嘅。」