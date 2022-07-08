【親子好去處】雞仔嘜聯乘stain首設展覽館　8呎高壁畫打卡必選

本地服裝品牌雞仔嘜陪伴港人成長半個世紀，至今已傳承第四代。今個夏天，雞仔嘜走進富有歷史故事的太平山街聯乘本地咖啡品牌stain+，打造首個「重新發現雞仔嘜」展覽館，藉以咖啡店連結社區。

兩層的展覽空間分出展覽區域、工作坊、互動裝置，逐一向大家訴說品牌故事，更特意邀請本地藝術家LeonLollipop，以1953年創立時所用的小雞海報為藍本，重新創作並繪畫主題外牆壁畫，一幅8呎高耀眼非常的壁畫必定攝入眼簾，絕對是拍攝打咭好去處。

▲ 藝術家LeonLollipop以1953年所用的小雞海報為藍本，重新創作壁畫。（品牌提供）

是次展覽裝潢以雞仔嘜標誌性的小雞圖案為主軸，外牆壁畫設計以具有歷史意義的「三隻小雞」宣傳海報加以變奏，Leon以蔚藍天空和棉花雲為背景，透過小雞們歡欣嬉戲的畫面，喻意彼此相伴，向大家傳遞正能量。

新加插的第四隻小雞代則表著傳承的第四代，秉承傳統同時亦展望將來，以革新技術及多元化產品，開拓年輕人市場。

▲ 參與工作坊可即場自製一件屬於自己的純棉衫。（品牌提供）

展覽館的下層設置物料展示牆，詳細介紹物料的來源與特點、製作過程及冷知識等；上層布置了大型留言版，大家可回憶及記下觸動心靈關於你、我、他的衣物故事，製作屬於大眾的集體回憶牆；邊喝咖啡之餘，亦可藉桌上的小遊戲，與身邊好友好好互動一番。

▲ 展覽分上下兩層，設工作坊、互動裝置，向大家訴說品牌故事，（品牌提供）

現場亦設有產品展示區列出雞仔嘜皇牌產品及跟香港設計師Stanley, Rolland以及Lincoln聯乘打造的產品，更可即場印刷自選期間限定圖案，製作你的專屬Totebag。

▲ 大家可邊喝咖啡，邊玩小遊戲，與好友互動一番。（品牌提供）

探索棉TEE之謎 1小時製衣工作坊

工作坊由原材料到製成一件衣服的程序逐步講解，了解一件純棉衣服如何誕生，參加者可即場自製一件屬於自己的純棉衫帶回家。



日期：7月23、24、30、31日

時間：11:30am–12:30pm/2pm–3pm/4pm–5pm（共3時段）

費用：$280（7月15日前登記$200）

對象：成人及6歲或以上人士

「重新發現雞仔嘜」展覽館

日期：即日至7月31日

地點：上環太平山街2-4號太昌樓地下A號舖stain+

時間：11am-7pm（逢星期一休息）