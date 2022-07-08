【意外步出】 「後生仔」馮子亮不諳水性被迫扮遇溺 　人妻梁諾妍落場示範人工呼吸

▲ 梁諾妍和杜穎珊等出外拍攝《意外步出》。

由梁諾妍（Inez）、杜穎珊（Sandy）、馮子亮（Liam）、施焯日（Arthur）等主持的J2節目《意外步出》，逢周四、五晚上10點半播映，節目為觀眾解決城市或郊外會遇到的危機，分享求生技能。

昨晚播出第5集的《意外步出》，講解日常在家居會發生的意外及應對方法。在人型公仔輔助下，3位學員學曉傷口包紮、人工呼吸及心肺復甦及使用AED（自動體外心臟除顫器）。

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今晚隊長Inez會同3位學員坐船出海，其中Liam原來不懂游水，Sandy聲稱當過救生員。抽筋在水上活動老是常出現，Inez教隊員一招水中拉筋自救法。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2 ▲ Inez示範游水抽筋的自救法，重點是要放鬆自己。

接住講解遇溺課題時，各人目光都投向Liam，順理成章他成為最佳「示範」對象。

Liam先後被救生圈及拯溺示範「救」過上船，Inez話拯溺重點是「托顎」及「頂背」，避免做成「雙溺」。

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最後一課是3位學員，將上集教的人工呼吸學以致用。Liam連戲繼續扮演傷員，成為Arthur同Sandy施救對象。

最後隊長Inez看不過眼隊員的錯誤示範，怕教壞觀眾，決定披甲上陣。人妻Inez的螢幕「初吻」落在Sandy嘴上，她完美展示正確人工呼吸手法及注意事項。