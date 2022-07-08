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【I SWIM】十大男神劇照率先睇　Edan+Jeffrey領軍齊換泳裝晒肌【多圖】

娛樂 13:48 2022/07/08

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ViuTV原創劇《I SWIM》的劇照曝光！

由MIRROR成員呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、吳海昕及袁澧林領銜主演的ViuTV原創劇《I SWIM》，將由下星期一（11日）起，逢星期一至五晚上9時30分播映。

【i.SWIM】呂爵安魏浚笙出席新劇記招　MIRROR成員+P1X3L游水騷肌　

最新影片：Sica專訪

十大男神呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、邱士縉（Stanley）、楊偉倫、王智德（Alton）、吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco）、王智騫（Martin）及黃奕晨齊集《I SWIM》，不少觀眾期待已久的《I SWIM》劇照亦已分階段曝光。

【i.SWIM】MIRROR肌肉擔當全新劇照曝光　Alton怕醜Stanley慘變鳳眼

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《I SWIM》簡介

劇集講述五位青年泳手組成游泳接力隊，於水運會展開一段又一段亦師、亦敵、亦友的競賽。

天才泳手余浪沖（魏浚笙 飾）轉校到啟賢中學C班，加入由李馬榮（呂爵安 飾）、大秋（歐鎮灝 飾）、班長（吳啟洋 飾）及阿帆（王智騫 飾）組成的游泳接力隊。

Miss翁（吳海昕 飾）首次來到男校成為C班的班主任，輔助五人戰勝A班接力隊，余浪沖亦邂逅敵校領袖生施詠（袁澧林 飾）。

撰文 : TOPick柴犬出動

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魏浚笙 呂爵安 Mirror 娛樂人物職業 袁澧林 吳海昕 王智騫 吳啟洋 歐鎮灝 演員

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